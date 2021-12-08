Майже 450 українців отримали білоруське громадянство

Із серпня близько 1 200 осіб, які прибули з України, стали білоруськими громадянами

Лукашенко надав паспорти ще майже пів тисячі уродженців України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко надав громадянство ще майже 450 українцям. За останні місяці в цілому 1 200 українців отримали паспорти Білорусі. Про це повідомляє «Белта».

Повідомляється, що указом у білоруське громадянство прийняті ще 448 громадян України. Це ті особи, які звернулися за паспортами після розпоряджень Лукашенка в серпні 2021 року.

Також повідомляється, що до цього в громадянство Білорусі прийняли 248 громадян України. У цілому з серпня близько 1 200 осіб, які прибули з України, стали білоруськими громадянами.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

Також Лукашенко висловився про Зеленського: Володя виявився абсолютно випадковою людиною у політиці.

Крім того, Лукашенко визнав Крим «де-юре російським».

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