Внутрішньо переміщені особи в Україні: міністр назвала реальну цифру

1,5 мільйона українців, які виїхали у інші регіони країни, досі не зареєструвалися

Росія відмовляється від гуманітарних коридорів через власні невдачі

В Україні 3,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб зареєструвалися у регіонах, куди вони виїхали із регіонів, охоплених війною. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила в інтерв’ю «Укрінформу».

Втім, за словами Верещук, ця цифра не є остаточною. Очільниця Мінреінтеграції заявила, що неофіційно внутрішньо переміщених осіб – п’ять мільйонів.

Віцепрем’єрка відзначила погіршення ситуації із гуманітарними коридорами для вивезення людей, які ще залишаються у зоні бойових дій. «Як було раніше, коли, наприклад, з Сумщини виходило 100 тисяч людей, то зараз такого немає», – зазначила Верещук, пояснивши, що причиною є позиція Росії, яка відмовляється іти на переговори.

Причиною, на думку міністерка, є російські невдачі на фронті: «Вони програють, тому зляться. Хочуть показати, що з Херсонської області, як вони нам відповідають, немає охочих виїхати».

Верещук наголосила, що окупанти спеціально не випускають жителів захоплених районів Півдня – зокрема, у Запорізькій області. Рашисти хочуть схилити місцевих жителів до співпраці, колаборантської діяльності.

Втім, зазначила очільниця Міністерства реінтеграції окупованих територій, ці плани у окупантів провалилися. Саме тому, пояснила Ірина Верещук, затихли розмови про «референдуми»: «Вони б вже давно його провели, якби там принаймні 5% підтримувало».

Нагадаємо, у кінці травня Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з громад та областей з цього списку, отримають грошову допомогу від держави.