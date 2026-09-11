«Мене першого поставили б до стінки»: нардеп Яценко відповів на звинувачення у проросійських поглядах

Яценко: Справу розслідувало ДБР, і згодом її закрили за відсутності складу злочину

Народний депутат Антон Яценко відкинув звинувачення у проросійських поглядах та заяви про те, що на початку повномасштабного вторгнення нібито закликав не виступати проти Росії. Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

Міська голова Умані Ірина Плетньова звинувачує Яценка у підозрілих діях на початку повномасштабного вторгнення. Нардеп ці звинувачення заперечує.

«Так, вона (Плетньова, – «Главком») розповідає, що провела сесію, виділила кошти на армію і за це на неї «наїхав» Яценко. Все трохи не так. Місцевий бізнесмен зробив укріплення, а вона, підробивши голоси депутатів, виділила на це гроші, причому зробила це пізніше, ніж інші міста. У зв’язку з цим також відкрите кримінальне провадження. Якщо ж вона така правильна, то справу давно б закрили», – сказав нардеп.

Щодо тверджень Плетньової про телефонну розмову 25 лютого 2022 року, під час якої Яценко нібито заявив, що Київ впаде за три дні та потрібно буде домовлятися з росіянами, нардеп заперечив, що говорив таке. Він зазначив, що це питання розслідували правоохоронці: справу спочатку закрили, а згодом знову відкрили. Яценко заявив, що жодних подібних розмов із Плетньовою не мав, назвавши її твердження «фантазіями», та додав, що вона давала свідчення у цій справі.

«Цю справу розслідувало ДБР, і згодом її закрили за відсутності складу злочину. Навпаки, проти неї відкрили провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Якби в нас була така правоохоронна система, як у Європі, то людина давно би сиділа за подібні речі», – наголосив Антон Яценко.

Нардеп додав: «Я – єдиний політик на Черкащині, який двічі перебуває під російськими санкціями (дістає з папки підбірку скринів санкційних рішень РФ – «Главком»). Якщо, не дай Боже, окупанти прийшли б сюди, то мене першого поставили б до стінки. Всі це знають, бо з 2014 року ми допомогли понад тисячі людей і військовим, коли все це починалося».

Нагадаємо, 11 вересня 2023 року ДБР закрило кримінальне провадження за статтями 109 та 111 ККУ проти народного депутата Антона Яценка. Причина – відсутність події кримінального провадження. У ході провадження Яценко допитувався, як свідок.