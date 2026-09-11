Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Мене першого поставили б до стінки»: нардеп Яценко відповів на звинувачення у проросійських поглядах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Мене першого поставили б до стінки»: нардеп Яценко відповів на звинувачення у проросійських поглядах
У 2023 році ДБР закрило кримінальне провадження проти народного депутата Антона Яценка
фото: glavcom.ua

Яценко: Справу розслідувало ДБР, і згодом її закрили за відсутності складу злочину

Народний депутат Антон Яценко відкинув звинувачення у проросійських поглядах та заяви про те, що на початку повномасштабного вторгнення нібито закликав не виступати проти Росії. Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

Міська голова Умані Ірина Плетньова звинувачує Яценка у підозрілих діях на початку повномасштабного вторгнення. Нардеп ці звинувачення заперечує.

«Так, вона (Плетньова, – «Главком») розповідає, що провела сесію, виділила кошти на армію і за це на неї «наїхав» Яценко. Все трохи не так. Місцевий бізнесмен зробив укріплення, а вона, підробивши голоси депутатів, виділила на це гроші, причому зробила це пізніше, ніж інші міста. У зв’язку з цим також відкрите кримінальне провадження. Якщо ж вона така правильна, то справу давно б закрили», – сказав нардеп.

Щодо тверджень Плетньової про телефонну розмову 25 лютого 2022 року, під час якої Яценко нібито заявив, що Київ впаде за три дні та потрібно буде домовлятися з росіянами, нардеп заперечив, що говорив таке. Він зазначив, що це питання розслідували правоохоронці: справу спочатку закрили, а згодом знову відкрили. Яценко заявив, що жодних подібних розмов із Плетньовою не мав, назвавши її твердження «фантазіями», та додав, що вона давала свідчення у цій справі.

«Цю справу розслідувало ДБР, і згодом її закрили за відсутності складу злочину. Навпаки, проти неї відкрили провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Якби в нас була така правоохоронна система, як у Європі, то людина давно би сиділа за подібні речі», – наголосив Антон Яценко.

Нардеп додав: «Я – єдиний політик на Черкащині, який двічі перебуває під російськими санкціями (дістає з папки підбірку скринів санкційних рішень РФ – «Главком»). Якщо, не дай Боже, окупанти прийшли б сюди, то мене першого поставили б до стінки. Всі це знають, бо з 2014 року ми допомогли понад тисячі людей і військовим, коли все це починалося».

Нагадаємо, 11 вересня 2023 року ДБР закрило кримінальне провадження за статтями 109 та 111 ККУ проти народного депутата Антона Яценка. Причина – відсутність події кримінального провадження. У ході провадження Яценко допитувався, як свідок.

Читайте також:

Теги: санкції Черкащина Антон Яценко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міська голова Умані Ірина Плетньова достроково залишає посаду після збору підписів мешканців
Українці мають зброю проти поганих мерів. Умань показала, як нею користуватися
9 вересня, 09:45
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Бельгії Мексимом Прево
Сибіга назвав головну вимогу України до нового пакета санкцій ЄС
18 серпня, 15:39
Ірина Плетньова раптово втратила мерське крісло. Політичну вендету організувала партія та нардеп, які привели її до влади
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника Інтерв’ю
9 вересня, 17:00
Жорсткіші санкції передбачені для тих, хто отримує, купує, зберігає або іншим способом набуває чужі платіжні інструменти чи дані
До 170 тис. грн штрафу за чужі картки: Зеленський подав законопроєкт про «дропів»
3 вересня, 00:34
Москва назвала тиском можливі санкції проти покупців російської нафти
Росія пообіцяла зберегти нафтові поставки до Індії попри санкції
7 вересня, 07:52
Росія знищує українську металургію, і посилює свої позиції на ринку ЄС – ЗМІ
Росія знищує українську металургію, і посилює свої позиції на ринку ЄС – ЗМІ
9 вересня, 15:52
Ірина Плетньова втратила мерське крісло
Повалена мер Умані назвала одіозного політика, який її замовив
9 вересня, 18:37
Міська голова Умані Ірина Плетньова пояснила, чому в місті залишається високим тариф на воду та що потрібно для його зниження
Чому в Умані космічний тариф на воду? Пояснення мера, якого скинула партія
10 вересня, 09:02
Яценка у списку ймовірних кандидатів на посаду мера Умані наразі немає
«Наберу 70–80%». Нардеп Яценко оцінив свої перспективи стати мером Умані
Вчора, 15:44

Політика

Зеленський розповів, на яку кількість ракет Patriot розраховує напередодні зими
Зеленський розповів, на яку кількість ракет Patriot розраховує напередодні зими
Зеленський назвав місце, де готовий ще цього року зустрітися з Путіним
Зеленський назвав місце, де готовий ще цього року зустрітися з Путіним
Нардеп Яценко назвав столичних політиків, які перехопили в нього контроль над Уманню
Нардеп Яценко назвав столичних політиків, які перехопили в нього контроль над Уманню
Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана
Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана
«Мене першого поставили б до стінки»: нардеп Яценко відповів на звинувачення у проросійських поглядах
«Мене першого поставили б до стінки»: нардеп Яценко відповів на звинувачення у проросійських поглядах
«Наберу 70–80%». Нардеп Яценко оцінив свої перспективи стати мером Умані
«Наберу 70–80%». Нардеп Яценко оцінив свої перспективи стати мером Умані

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua