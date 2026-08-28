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Римма Зюбіна розповіла про співпрацю з політиками: «Здебільшого – досвід негативний»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Римма Зюбіна пояснила, чому не погоджується на політичні пропозиції
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Що відбувається з людьми дорогою до влади?», – риторично запитує актриса

Українська акторка Римма Зюбіна мала здебільшого негативний досвід роботи з політиками. Про це артистка заявила в інтервʼю «Главкому» та розповіла про кілька випадків.

Римма Зюбіна пригадала, як вона була ведучою концерту в Києві. На захід мав завітати тодішній мер столиці Олександр Омельченко. Акторка розповіла, як її попросили згадати, що концерт відбувся саме завдяки меру.

Якось вела концерт студентської пісні, на який мав завітати мер Омельченко (Олександр Омельченко очолював Київ у 1998–2006 роках – «Главком»). До останнього ми не знали, чи він приїхав. Розпочали концерт, і раптом бачу: за кулісами мені активно жестикулює пані організаторка, працівниця мерії. Виходжу до неї, а вона ледь притомна: «Я вас прошу, прийшов Омельченко, а ви не сказали, що завдяки йому відбувається концерт… «Що завдяки йому ці люди вивчили нотну грамоту, що завдяки йому вони взагалі народилися!» (пародіює, жартує) Мене звільнять!» – поділилася зірка.

Римма Зюбіна розповіла ще одну історію, коли вона вела захід у дитячому будинку неподалік маєтка експрезидента України Віктора Януковича. За словами актриси, Янукович подарував дітям голуб’ятню.

«Ще колись вела концерт на десятиріччі дитячого будинку поблизу маєтку Януковича. Добре знала цей заклад, допомагала їм і тоді навіть хотіла взяти дитину з дитбудинку. На ювілей президент подарував їм голуб’ятню. Тобто діти після школи, секцій і гуртків мали ще прибирати за голубами. Хороший подарунок – на тобі, небоже, що мені не гоже», – розказала Зюбіна.

Римма Зюбіна: «Що відбувається з людьми дорогою до влади?»
Римма Зюбіна: «Що відбувається з людьми дорогою до влади?»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крім того, кінозірка висловилася про поведінку посадовців поза публікою та перед глядачами на концерті. «Перед концертом я заходжу в кімнату до «високого начальства», щоб уточнити правильні імена, прізвища та наголоси. Кажу, умовно, одній пані: «Ви – Анна Іванівна?» А вона: (далі пародіює) «Так, але першою ви маєте запитати заступника міністра, потім представника області, міста й управління освіти». Відчитала мене, як дівчинку… Потім ці керівники виходять на сцену – і починається зовсім інше спілкування: «Дорогі дітки, ми так любимо до вас приходити…». Але на самому початку, коли один хлопець читає віршик про маму – бо всі ці діти мріють про маму! – це начальство встає з першого ряду і йде… Що відбувається з людьми дорогою до влади?..» – висловилася вона.

Сама ж акторка запевнила, що не погодилась би на жодну з політичних пропозицій. Водночас вона поставила риторичне запитання, чи є в Україні хоча б один мер, яким можна було б пишатися. «Ні, я б ні на що не погодилася. У нашій країні ще не перемогли демократичні сили. Тому політика як була брудною справою, так, на жаль, і лишається. От у мене запитання: у якому місті України є такий мер, яким можна пишатися?» – запитала артистка.

Римма Зюбіна: «Політика як була брудною справою, так, на жаль, і лишається»
Римма Зюбіна: «Політика як була брудною справою, так, на жаль, і лишається»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Римма Зюбіна зауважила, що не хоче йти в мери Ужгорода. «Ні, я просто не хочу. Зараз приїжджаю в Ужгород, і кожна друга людина вітається зі мною, запрошує на каву», – зазначила зірка.

Водночас вона наголосила, що й без політичної посади бере участь у житті міста та порушує важливі питання. Наприклад, вона привертала увагу до ситуації з історичним будинком у центрі міста, який хочуть знести для будівництва нового.

«Тим паче я і так у політиці. Приїжджаю в Ужгород, знімаю відео про мій будинок у центрі, який руйнує депутат від ОПЗЖ. Два роки тому цей будинок тишком-нишком зняли з балансу міста. Цей депутат хоче побудувати там якусь три- чи п’ятиповерхову будівлю. А мій будинок – пам’ятка міжвоєнного модернізму, знаного архітектора Яна Ґіллара, збудований при Чехословаччині в 1938 році, має архітектурну цінність. Щоразу, коли приїжджаю, говорю про це. Для того, щоби бути в політиці, не обов’язково бути політиком – громадянином треба себе відчувати», – вважає Римма Зюбіна.

Нагадаємо, в інтервʼю «Главкому» українська акторка театру та кіно Римма Зюбіна розповіла, як отримувала пропозиції від політиків увійти до їхніх партій. Зірка розповідала, як ставиться до таких запрошень та чи збирається йти в політику.

До слова, Римма Зюбіна пригадала свій допис у соцмережах, де прокоментувала розслідування про мера Ужгорода. Тоді ж акторка почула у відповідь, що мешканці міста не проти бачити її своїм мером.

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Теги: політика мер Ужгород Римма Зюбіна

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