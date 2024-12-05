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Міністерство освіти запустило платформу для ветеранів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністерство освіти запустило платформу для ветеранів
Міністерство освіти презентувало один з інструментів, що дасть змогу ветеранам оновити знаття або здобути нові
фото з відкритих джерел

Нова платформа пропонує понад 1,2 тис. освітніх можливостей

Міністерство освіти та науки запустило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів. На ній є курси та повні навчальні програми. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

«Освіта для ветеранів й ветеранок. Презентували один з інструментів, що дасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах, які їм були цікавими до служби, або набути нових – через перекваліфікацію. Міністерство освіти і науки за підтримки партнерів з програми Skills4Recovery, яку реалізовують GIZ та SFPL запустили платформу osvitaveteraniv.gov.ua», – написав міністр.

Як зазначив чиновник, нова платформа пропонує понад 1,2 тис. освітніх можливостей: від короткострокових курсів до повноцінних навчальних програм у закладах професійної, передвищої та вищої освіти. Зокрема, це каталог програм формального й неформального навчання, який містить усю важливу інформацію: про доступність закладу освіти, умови вступу, форми навчання та фінансування програм.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив механізм використання бюджетних коштів на професійну адаптацію ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників, визначивши пріоритетність окремих категорій та виділивши на цю програму 71 млн грн у 2024 році.

Як повідомлялося, Рада запровадила пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

До слова, Міністерство у справах ветеранів допускає створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду.

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Теги: ветеран Міністерство освіти і науки освіта Оксен Лісовий

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