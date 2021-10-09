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    Кохана Саакашвілі вдруге прийшла до нього у в'язницю, а дружина – ні разу

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    Нардепка Ясько вдруге відвідала Саакашвілі у в'язниці - Кохана Саакашвілі вдруге прийшла до нього у в'язницю, а дружина – ні разу
    Нардепка Ясько вдруге відвідала Саакашвілі у в'язниці
    Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

    Ясько закликала боротися за звільнення свого коханого

    За тиждень голодування експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі схуд більш ніж на 12 кілограмів, у нього починаються проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько, яка вдруге відвідала політика у в'язниці.

    «Його стан починає погіршуватися, тому що триває другий тиждень голодування, він схуд більш ніж на 12 кілограмів. Він почувається по–бойовому, але з його здоров'ям вже проблеми...Він уважно стежить за подіями у світі і передає слова підтримки усім своїм прихильникам», – написала Ясько на сторінці у Facebook.

    Також вона закликала боротися за його звільнення.

    Натомість дружина Саакашвілі Сандра Рулофс поки не відвідувала його.

    Раніше на сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі та підтвердила стосунки.

    Як повідомлялося, Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі.

    Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

    Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

    Увечері 1 жовтня прем'єр–міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    Теги: Михайло Саакашвілі політика голодування дружина Саломе Зурабішвілі Єлизавета Ясько звільнення
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    Кохана Саакашвілі вдруге прийшла до нього у в'язницю, а дружина – ні разу