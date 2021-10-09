Кохана Саакашвілі вдруге прийшла до нього у в'язницю, а дружина – ні разу
Ясько закликала боротися за звільнення свого коханого
За тиждень голодування експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі схуд більш ніж на 12 кілограмів, у нього починаються проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько, яка вдруге відвідала політика у в'язниці.
«Його стан починає погіршуватися, тому що триває другий тиждень голодування, він схуд більш ніж на 12 кілограмів. Він почувається по–бойовому, але з його здоров'ям вже проблеми...Він уважно стежить за подіями у світі і передає слова підтримки усім своїм прихильникам», – написала Ясько на сторінці у Facebook.
Також вона закликала боротися за його звільнення.
Натомість дружина Саакашвілі – Сандра Рулофс – поки не відвідувала його.
Раніше на сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі та підтвердила стосунки.
Як повідомлялося, Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі.
Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.
Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.
Увечері 1 жовтня прем'єр–міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.
Затримання Саакашвілі потрапило на відео.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.
Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.
Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.