Кохана Саакашвілі вдруге прийшла до нього у в'язницю, а дружина – ні разу

Ясько закликала боротися за звільнення свого коханого

За тиждень голодування експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі схуд більш ніж на 12 кілограмів, у нього починаються проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько, яка вдруге відвідала політика у в'язниці.

«Його стан починає погіршуватися, тому що триває другий тиждень голодування, він схуд більш ніж на 12 кілограмів. Він почувається по–бойовому, але з його здоров'ям вже проблеми...Він уважно стежить за подіями у світі і передає слова підтримки усім своїм прихильникам», – написала Ясько на сторінці у Facebook.

Також вона закликала боротися за його звільнення.

Натомість дружина Саакашвілі – Сандра Рулофс – поки не відвідувала його.

Раніше на сторінці у Facebook Єлизавета Ясько опублікувала допис на підтримку Саакашвілі та підтвердила стосунки.

Як повідомлялося, Сандра Руфолс вболіває за Саакашвілі.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр–міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.