Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака: деталі

Зміни в Офісі президента відбуваються на тлі кадрових перестановок в Уряді

Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох заступників Голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Йдеться про Миколу Точицького та Олексія Кулебу, яких сьогодні призначили міністрами.

Також було звільнено Юлію Соколовську, яка працювала на посаді з 2020 року. В минулому вона займала посаду міністерки соцполітики в уряді Олексія Гончарука.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, підтримала призначення нових членів Уряду. Серед них:

Віталій Коваль, який очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України;

Герман Сметанін, який став головою Міністерства стратегічних галузей промисловості України;

Наталія Калмикова, яка очолила Мінветеранів;

Мінкульт очолив дипломат Микола Точицький;

Матвій Бідний став головою Міністерства молоді та спорту;

Міндовкілля очолила ексзаступниця міністра енергетики Світлана Гринчук;

Олексія Кулебу було призначено віцепрем'єром з відновлення, міністром розвитку громад;

Стефанішина ж очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки.