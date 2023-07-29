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Скільки шкіл і садочків мають укриття: Міністерство освіти повідомило, до чого готуватися учням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки шкіл і садочків мають укриття: Міністерство освіти повідомило, до чого готуватися учням
фото: Служба освітнього омбудсмена

Укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти

Станом на 29 липня укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитсадочків. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

«На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд грн. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає», – заявив Вітренко.

За його словами, укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та всього 55% дитсадочків.

«Але я впевнений, що за цей період, який залишився до початку першого вересня, але регіональна влада зробить все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти», – наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів.

Теги: Міністерство освіти і науки держава укриття влада

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