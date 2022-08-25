Найбільша фракція Європарламенту підтримала заборону на видачу туристичних віз росіянам

Кордони ЄС будуть відкриті для тих, хто хоче втекти з Росії

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер підтримав заборону на видачу туристичних віз для громадян Росії. Про це повідомляє Spiegel.

«Мені важко уявити, що в нас одночасно є біженці з України і росіяни, які насолоджуються тут життям», – сказав Вебер.

Він додав, що з важкістю може уявити, що українським біженцям доведеться обслуговувати столики російських відпочивальників на Зюльті чи на Балтійському морі. «Ми не хочемо, щоб ті, хто частково відповідальний за війну… зараз проводили б у нас відпустку», – сказав він.

При цьому Вебер зазначив, що кордони ЄС будуть відкриті для тих, хто хоче втекти з Росії. «Якщо представники громадянського суспільства хочуть виїхати, якщо люди більше не можуть витримувати в путінській системі й хочуть податися на притулок, Європа має бути відкритою», – сказав він.

Зазначимо, що Європейська народна партія – це найбільша фракції у Європейському парламенті.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав ідею заборонити всім росіянам в’їзд до країн ЄС проявом нацистської політики.

До слова, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, пропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.