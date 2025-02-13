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Син члена ВЛК придбав квартиру за майже 2 млн грн, попри скромну зарплату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Син члена ВЛК придбав квартиру за майже 2 млн грн, попри скромну зарплату
Дмитро Голодок був членом ВЛК в Центральній міській лікарні Кропивницька
фото: h24.ua

Лікар Дмитро Голодок задекларував нову нерухомість у Кропивницькому

Член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв'язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син придбав квартиру за 1,73 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Власником квартири площею 43,3 кв. м у Кропивницькому син колишнього члена ВЛК, Олексій Голодок, став 30 серпня 2024 року.

У декларації Дмитро Голодок вказав: його син придбав квартиру за 1,73 млн грн
У декларації Дмитро Голодок вказав: його син придбав квартиру за 1,73 млн грн
скриншот із реєстру декларацій

Окрім нової покупки, в активі сім'ї також є три квартири у Кропивницькому та на Чернігівщині загальною площею 183,5 кв. м, записані на Дмитра Голодка та його дружину Олену Задніпряну. Найновіша з них придбана у 2016 році за 1,11 млн грн.

Також сім’я володіє двома автівками: Toyota Avensis 2008 року випуску за 161,9 тис. грн і Toyota RAV-4 Hybrid 2020 року випуску за 1,14 млн грн.

Працюючи на двох роботах, Дмитро Голодок за рік отримав сумарно 453,5 тис. грн зарплати, його дружина – 320,1 тис. грн зарплати і 28,3 тис. грн пенсії. До слова, син лікаря, співробітник Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, окрім зарплати, також отримує пенсію. У сумі його річний дохід, якщо вірити декларації, становив 130,5 тис. грн.

У банках жодних збережень родина не має, натомість готівкою тримає $30 тис.

Нагадаємо, що лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу ВЛК Галицько-Франківського ТЦК Львова, у щорічній декларації вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн. На прохання «Главкома» медикиня пояснила, як це можливо.

Крім того, як повідомляв «Главком», лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

До слова, заступниця головного лікаря Львівського обласного МСЕК Руслана Іваночко, яку в листопаді 2024 року було викрито на декларуванні недостовірної інформації, задекларувала придбання кам’яної фігури божої матері вартістю 298,1 тис. грн. 

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Теги: гроші лікар декларація квартира

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