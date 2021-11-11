НАТО протягом п’яти років зможе використовувати літаки «Антонов»

«Авіалінії Антонова» повинні надавати гарантований доступ до транспортних літаків для екстреного доставлення вантажів

Літаки повітряного флоту зможуть використати для виконання стратегічних авіаперевезень

Державне підприємство «Антонов» підписало важливу угоду з НАТО. Альянс отримав дозвіл на використання літаків «Авіаліній Антонова» в екстрених ситуаціях. Про це пише «Ліга.Бізнес».

Відповідний контракт буде чинним до 2026 року. Такої домовленості вдалося досягнути вперше за багато років співпраці, наголосили у ДП «Антонов».

У підприємстві уточнили, що мовиться про використання літаків їхнього повітряного флоту для виконання стратегічних авіаперевезень на користь країн НАТО та Євросоюзу. Це передбачено, зокрема, програмою SALIS.

Державне підприємство «Антонов» бере участь у програмі SALIS із грудня 2018 року. Чинний контракт завершується 31 грудня 2021 року.

Контракт укладений між Antonov Logistics Salis та Агентством підтримки та закупівель НАТО. Угода передбачає, що «Авіалінії Антонова» повинні надавати гарантований доступ до транспортних літаків для екстреного доставлення вантажів.

Мовиться про кризові ситуації. Зробити це треба у межах кількох днів після того, як надійде відповідна заявка. Зазначимо, що у програмі SALIS беруть участь п’ять транспортних літаків «Авіаліній Антонова», здебільшого це Ан-124-100 «Руслан».

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