Навесні 2020 року Зеленський зможе переїхати в новий офіс. Для цього потрібно 300 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Узгодження проєкту можуть зайняти близько місяця, а будівельні роботи в Українському домі - 6-9 місяців, вважає архітектор Іван Юнаков

Перетворення будівлі Українського дому під новий офіс президента Володимира Зеленського може обійтися у понад 300 млн грн, тобто трохи більше 21 тис. грн.

Про це вчора сказав співавтор проекту архітектор і 64-й номер в списку «Слуги народу» Іван Юнаков під час презентації принципової схеми облаштування Офісу президента в Українському домі.

«Ми виходили десь на 300 млн. Точна цифра буде відома, коли знатимемо про інженерні (витрати)… Я думаю, це золота середина», - розповів архітектор.

Всі узгодження проєкту займуть близько місяця, а будівельні роботи - 6-9 місяців. Архітектор сподівається, що за тиждень вже буде узгодження і тоді можна буде казати про якісь строки.

«Будівля стоїть. Основне завдання - демонтувати і винести інженерне обладнання, зробити підземний паркінг», - розповів архітектор.

Він залучений до цього проєкту близько місяця, а ще місяць до цього питанням переїзду Офісу президента займались його колеги з «Агентів змін».

«Ми готуємо технічне завдання для того, щоб проєктний інститут, який має доступ до секретної інформації, буде робити проект по цьому техзавданню», - додав Юнаков.

Він вже підписав певні документи про нерозголошення інформації і тому на деякі питання не зміг надати відповідь.

Офіс президента буде розрахований на 500 робочих місць, хоча працювати буде менше.

На першому поверсі планують облаштувати ландшафтну зону і запустити оновлений фонтан. Буде підземний паркінг на 100 машиномісць і для відвідувачів на 34. Для цього треба ще доробити паркінг зі сторони Володимирської гірки. Цих місць повинно вистачити. Проєктанти підрахували, що за день в Офіс президента приїжджає близько 200 автомобілів. Постійно перебуває 60 машин.

Також в підвальній частині буде спортзал (на ескізі передбачено два приміщення для спортзалу).

На нульовому рівні облаштують ландшафтну зону та запустять оновлений фонтан. «Дерева там не буде», - попередив Юнаков, додавши, що розташував його там просто так.

Дерева по центру Офісу президента не буде

Замість нього там планують розмістити скульптуру сучасного мистецтва. Це буде вирішувати вже група дизайнерів, яку відбере проєктна організація. Сам Юнаков в коментарі «Главкому» сказав, що хотів би займатись дизайном цієї будівлі.

Два поверхи будуть працювати за принципом коворкінгу. Ще два поверхи відведуть під апарат президента.

Атріум покриють склом, щоб було додаткове освітлення всередині будинку

А кабінет самого Володимира Зеленського розміститься на четвертому поверсі. Скло там буде броньованим, щоб витримати кумулятивні снаряди.

«Президенту вже презентували (цей проєкт-схему – «Главком»). Йому сподобалось», - повідомив Юнаков.

Інфраструктура офісу включатиме спортзали, конференц-зали та public space - два поверхи будуть працювати за принципом коворкінгу.

Кабінет Зеленського розміститься на четвертому поверсі.

«Вже є концепція, як воно (приміщення президента – «Главком») буде захищатися. Яка буде система безпеки», - поділився Юнаков, додавши, що в цьому питанні їм допомагали співробітники Управління держохорони.

Транспортна розв’язка на Європейській площі також зазнає змін. Островки безпеки, які зараз є, наблизять до офісу президента, а на місці цих островків буде дорога. Тобто відбудеться обмін територіями.

Фонди Музею Києва, які зараз знаходяться в Українському домі, переїдуть в Гостинний двір на Подолі. «Він зараз недобудований, але цей музей вже написав відкритий лист до президента, і там залишилось декілька підписів», - розповів архітектор.

Нагадаємо, розробники переїзду Офісу президента заявляли, що Зеленський хоче, щоб на це пішли не бюджетні гроші, а європейські гранти.

Читайте також: Експерт про переїзд Офісу Зеленського: транспортний колапс в принципі неможливий