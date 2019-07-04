Навесні 2020 року Зеленський зможе переїхати в новий офіс. Для цього потрібно 300 млн грн
Узгодження проєкту можуть зайняти близько місяця, а будівельні роботи в Українському домі - 6-9 місяців, вважає архітектор Іван Юнаков
Перетворення будівлі Українського дому під новий офіс президента Володимира Зеленського може обійтися у понад 300 млн грн, тобто трохи більше 21 тис. грн.
Про це вчора сказав співавтор проекту архітектор і 64-й номер в списку «Слуги народу» Іван Юнаков під час презентації принципової схеми облаштування Офісу президента в Українському домі.
«Ми виходили десь на 300 млн. Точна цифра буде відома, коли знатимемо про інженерні (витрати)… Я думаю, це золота середина», - розповів архітектор.
Всі узгодження проєкту займуть близько місяця, а будівельні роботи - 6-9 місяців. Архітектор сподівається, що за тиждень вже буде узгодження і тоді можна буде казати про якісь строки.
«Будівля стоїть. Основне завдання - демонтувати і винести інженерне обладнання, зробити підземний паркінг», - розповів архітектор.
Він залучений до цього проєкту близько місяця, а ще місяць до цього питанням переїзду Офісу президента займались його колеги з «Агентів змін».
«Ми готуємо технічне завдання для того, щоб проєктний інститут, який має доступ до секретної інформації, буде робити проект по цьому техзавданню», - додав Юнаков.
Він вже підписав певні документи про нерозголошення інформації і тому на деякі питання не зміг надати відповідь.
Офіс президента буде розрахований на 500 робочих місць, хоча працювати буде менше.
На першому поверсі планують облаштувати ландшафтну зону і запустити оновлений фонтан. Буде підземний паркінг на 100 машиномісць і для відвідувачів на 34. Для цього треба ще доробити паркінг зі сторони Володимирської гірки. Цих місць повинно вистачити. Проєктанти підрахували, що за день в Офіс президента приїжджає близько 200 автомобілів. Постійно перебуває 60 машин.
Також в підвальній частині буде спортзал (на ескізі передбачено два приміщення для спортзалу).
На нульовому рівні облаштують ландшафтну зону та запустять оновлений фонтан. «Дерева там не буде», - попередив Юнаков, додавши, що розташував його там просто так.
Замість нього там планують розмістити скульптуру сучасного мистецтва. Це буде вирішувати вже група дизайнерів, яку відбере проєктна організація. Сам Юнаков в коментарі «Главкому» сказав, що хотів би займатись дизайном цієї будівлі.
Два поверхи будуть працювати за принципом коворкінгу. Ще два поверхи відведуть під апарат президента.
А кабінет самого Володимира Зеленського розміститься на четвертому поверсі. Скло там буде броньованим, щоб витримати кумулятивні снаряди.
«Президенту вже презентували (цей проєкт-схему – «Главком»). Йому сподобалось», - повідомив Юнаков.
Інфраструктура офісу включатиме спортзали, конференц-зали та public space - два поверхи будуть працювати за принципом коворкінгу.
Кабінет Зеленського розміститься на четвертому поверсі.
«Вже є концепція, як воно (приміщення президента – «Главком») буде захищатися. Яка буде система безпеки», - поділився Юнаков, додавши, що в цьому питанні їм допомагали співробітники Управління держохорони.
Транспортна розв’язка на Європейській площі також зазнає змін. Островки безпеки, які зараз є, наблизять до офісу президента, а на місці цих островків буде дорога. Тобто відбудеться обмін територіями.
Фонди Музею Києва, які зараз знаходяться в Українському домі, переїдуть в Гостинний двір на Подолі. «Він зараз недобудований, але цей музей вже написав відкритий лист до президента, і там залишилось декілька підписів», - розповів архітектор.
Нагадаємо, розробники переїзду Офісу президента заявляли, що Зеленський хоче, щоб на це пішли не бюджетні гроші, а європейські гранти.
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