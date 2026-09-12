Нардеп Яценко назвав столичних політиків, які перехопили в нього контроль над Уманню

Яценко: Плетньовій допомагають та закривають усі питання окремі народні депутати

Народний депутат Антон Яценко заявив, що міською головою Умані Іриною Плетньовою фактично керує група людей. Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Вона була моєю помічницею ще з 2015 року, коли балотувалася на міського голову. Але коли ми йшли на вибори командою, то в нас була жорстка домовленість, що ніхто не буде красти, ніхто не буде заробляти в Умані гроші. З часом у Плетньової з’явилася спокуса, і потім вона перейшла до зовсім корупційних схем. Тепер нею управляє групка людей. Містом Умань фактично керує Андрій Дикун, такий собі місцевий «смотрящий», голова «Всеукраїнської Аграрної Ради», – зауважив нардеп.

У 2014 році Андрій Дикун працював заступником міністра аграрної політики та продовольства України. З 2015 р. по 2021 р. очолював асоціацію «Укрцукор». Наразі керує Всеукраїнською аграрною радою, яка об’єднує понад 1400 агропідприємств із загальним земельним банком 3,5 млн га. Дикун є бенефіціаром кількох підприємств: Груп Бі 2, основний вид діяльності – переробка та консервування м'яса;

Уманські лабораторії, основний вид діяльності – технічні випробування та аналізи;

Ранчо Біф ЮА, основний вид діяльності – розведення молочних порід худоби;

ДК Фід, основний вид діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Нардеп заявив, що Плетньову нині не можна вважати повноцінним міським головою, оскільки, на його думку, вона є підконтрольною особою, якою фактично керує Андрій Дикун. Яценко також звернув увагу на те, що адвокатська компанія, яка нині представляє інтереси Плетньової в суді, раніше працювала в інтересах Дикуна.

«Бізнесмен Андрій Дикун і його брат Любомир Дикун, депутат Черкаської обласної ради від партії «Слуга народу», – жуліки, які під час війни збагачуються. Розслідується велика кримінальна справа з розкрадання пікапів. Їхнє прикриття ВАРом – таке собі... У мене до них багато питань», – додав нардеп.

Яценко підкреслив, що Дикун має «психологічні комплекси», які, на його думку, пов’язані передусім із програшами на виборах. За словами нардепа, Дикун неодноразово балотувався на виборах (двічі – у 2012 році і 2014-му – йшов по 200 округу і поступився Яценку. У 2020 році Дикун намагався стати мером Умані, але посів третє місце, програвши Плетньовій, – «Главком»), але не здобував перемоги. Яценко вважає, що політика – не його сфера.

«Плетньовій допомагають та закривають усі питання окремі народні депутати. Зокрема, Сергій Бабак, Олександр Ковальчук, Олександр Завітневич – усі з фракції «Слуга народу». Окремі з них навіть влізли до наглядової ради Уманського національного університету», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.

Зокрема, Ірина Плетньова заявила про можливі порушення під час збору підписів за її відкликання. За її словами, підписи збирали не лише члени ініціативної групи, а підписні листи могли заповнювати заздалегідь.

Водночас народний депутат Антон Яценко заявив, що у разі участі у виборах мера Умані набере 70–80% голосів.