Нові оборонні, гуманітарні та політичні домовленості. Зеленський підбив підсумки дня (відео)
Українські дипломати готують нову міжнародну комунікацію
Президент України Володимир Зеленський звернувся ввечері 6 вересня до українців із традиційним відеозверненням.
Голова держави розповів про наслідки російського удару по Костянтинівці, що на Донеччині.
«Станом на цей час у Костянтинівці Донецької області після удару російських терористів понад 30 поранених. 16 людей убиті. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, хто втратив близьких! На місці удару працювали всі служби – розбирали завали, рятували людей. Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя», – сказав президент.
Крім того, голова держави прокоментував кілька вагомих міжнародних подій, які сьогодні відбулися в Києві.
«Данія – Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен. Сполучені Штати – держсекретар Блінкен. Перші леді та джентльмени держав-партнерів, які взяли участь у цьогорічному Саміті – і цей уже третій Саміт перших леді та джентльменів присвячений надзвичайно важливій і чутливій темі, а саме – тому, як проходимо через цю війну, як наші серця й душі переживають війну», – наголосив голова держави.
Зеленський звернувся до лідерів – учасників саміту Триморʼя: «Балтійське море, Чорне та Адріатика – усі країни нашої частини Європи. Саміт відбувся в Румунії. Я закликав усіх наших партнерів, наших сусідів і надалі берегти єдність у Європі».
«За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із точки зору нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення», – наголосив президент.
Наприкінці звернення президент подякував всім, хто б’ється у працює заради України.
Триває 560-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень.
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