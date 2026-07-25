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Новий посол Франції вразив українців першим відеозверненням

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Новий посол Франції вразив українців першим відеозверненням
Новий наступник Гаеля Весьєра звернувся до українців одразу після рішення Емманюеля Макрона.
фото: скрин з відео

Дипломат Бріс Рокфей зробив публічну заяву з Парижа перед візитом до Києва та показав, як володіє українською мовою

Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей записав своє перше звернення українською мовою перед від'їздом до Києва. Як повідомляє «Главком» , відео 25 липня опублікувало Посольство Франції в Україні із підписом «Дорогою до України».

Звернення дипломат записав із будівлі Міністерства Європи та закордонних справ Франції на набережній Орсе в Парижі. На початку він звернувся до українців українською мовою та представився перед початком своєї дипломатичної місії.

«Перш ніж вирушити до Києва, хотів би представитися вам звідси, з будівлі МЗС на набережній Орсе, де кілька днів тому перебував президент Зеленський для участі у зустрічі «коаліції рішучих» , – сказав Бріс Рокфей.

Дипломат зазначив, що добре знайомий з Україною. За його словами, протягом останніх трьох років він неодноразово відвідував українські міста як директор департаменту континентальної Європи Міністерства Європи та закордонних справ Франції та був безпосередньо залучений до роботи з підтримки України.

«Я продовжуватиму працювати в усіх цих напрямках як новий посол Франції в Україні разом з усією командою посольства», – наголосив він.

Рокфей має замінити на посаді Гаеля Весьєра, який очолював французьку дипломатичну місію в Києві протягом трьох років. Після завершення роботи в Україні Весьєр повертається до Парижа, де очолить Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон призначив Бріса Рокфея надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні указом від 13 липня 2026 року. Згідно з документом, він офіційно вступив на посаду з 17 липня.

Зазначимо, що до нового призначення Бріс Рокфей працював директором департаменту континентальної Європи французького зовнішньополітичного відомства та координував питання, пов'язані зі співпрацею Франції з європейськими державами, зокрема підтримкою України в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про нові оборонні домовленості з Францією після переговорів з Емманюелем Макроном, які передбачають посилення української ППО, передачу систем SAMP/T NG та початок постачання винищувачів Rafale. Крім того, Україна отримає ліцензії на виробництво французького високоточного озброєння, зокрема ракет Scalp, бомб AASM і ракет Aster 30.

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Теги: Франція посол Еммануель Макрон українська мова

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