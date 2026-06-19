Макрон розповів, якою бачить роль ЄС у завершенні війни в Україні

Президент Франції наголосив, що Європа не буде посередником між Києвом і Москвою, але має бути серед учасників майбутніх переговорів

Європейський Союз повинен брати участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, однак не в ролі нейтрального посередника. Таку позицію озвучив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи можливі дипломатичні кроки для досягнення миру. Про це повідомляє «Главком».

Французький лідер наголосив, що Європа вже визначила свою позицію у війні та підтримує Україну, тому не може претендувати на статус посередника між сторонами конфлікту. «Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії», – заявив Макрон.

Водночас президент Франції переконаний, що країни Євросоюзу мають бути представлені за столом переговорів, коли розпочнеться реальний процес пошуку шляхів завершення війни.

За його словами, інтереси ЄС безпосередньо пов'язані з майбутнім України та архітектурою безпеки на європейському континенті. «Європейці мають бути за столом переговорів у той день, коли вони почнуться, оскільки наші інтереси безпосередньо пов’язані з тим, що відбувається в Україні», – наголосив французький президент.

Макрон також нагадав про масштабну підтримку, яку Європейський Союз надавав Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться як про фінансову допомогу та кредити, так і про політичну підтримку та перспективи подальшої євроінтеграції України.

«Це правда завдяки підтримці, яку ми надали, через питання розширення, яке хвилює європейців, через фінансову допомогу та позики, які ми надали», – пояснив він.

Раніше президент Франції також заявляв, що президент США Дональд Трамп погодився з оцінкою, що Росія не демонструвала серйозного бажання вести змістовні переговори щодо завершення війни. За словами Макрона, лідери країн G7 дійшли висновку, що попередні дипломатичні спроби не дали відчутного результату.

Схожої позиції дотримуються й інші європейські лідери. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа раніше наголошував, що Кремль реагує лише на силу, тому країнам Європейського Союзу необхідно виробити спільний підхід до подальших відносин із Росією.