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Макрон нагородив Стармера найвищою відзнакою Франції за підтримку України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Макрон нагородив Стармера найвищою відзнакою Франції за підтримку України
Макрон нагородив Стармера після засідання Коаліції охочих
фото: Reuters

Президент Франції відзначив британського прем'єра за внесок у безпеку Європи та лідерство у підтримці України після початку повномасштабної війни

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Орденом Почесного легіону – найвищою державною відзнакою Франції. Французький лідер відзначив його внесок у зміцнення безпеки Європи та підтримку України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Церемонія нагородження відбулася в Парижі після засідання Коаліції охочих, у роботі якої взяв участь британський прем'єр. Під час вручення нагороди Макрон подякував Стармеру за співпраццю між Францією та Великою Британією, а також за його особисту роль у зміцненні європейської безпеки.

«Пане прем'єр-міністре, дорогий Кіре, я хотів ще раз висловити свою вдячність і вдячність французького народу за роки вашої роботи на посаді прем'єра. Але також – за ваше особисте лідерство та відданість не лише власній країні, а й безпеці нашої Європи, Україні, двостороннім відносинам і вашу порядність», – заявив президент Франції.

Як зазначає Reuters, Макрон і Стармер активно координували підтримку України після початку повномасштабної війни. Одним із ключових напрямків їхньої співпраці стала діяльність Коаліції охочих, яка об'єднує країни, що працюють над посиленням безпекових гарантій для Києва.

Після засідання коаліції британський прем'єр також взяв участь у святкуванні Дня взяття Бастилії. Під час урочистостей британські військовослужбовці вперше за понад два десятиліття пройшли парадом разом із французькими колегами.

Орден Почесного легіону є найвищою державною нагородою Франції. Її присуджують за виняткові заслуги перед державою та значний внесок у розвиток міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше нагородив президента Франції Еммануеля Макрона орденом Свободи – найвищою державною нагородою України, якою можуть бути відзначені іноземні громадяни. Вручення відбулося напередодні засідання Коаліції охочих, під час якого сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Францією.

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Теги: Кір Стармер Еммануель Макрон Європейський Союз коаліція державні нагороди

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