Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського: що відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського: що відомо
Зеленський нагородив Макрона найвищою відзнакою для іноземців
скриншот з відео

Президент Франції отримав орден Свободи – найвищу державну нагороду України, яку вручають іноземним громадянам

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона орденом Свободи. Ця відзнака є найвищою державною нагородою України, якою можуть бути нагороджені іноземні громадяни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента України.

Вручення ордена відбулося напередодні засідання «Коаліції охочих», у якому мають взяти участь представники 25 країн. За словами Зеленського, під час зустрічі сторони скоординували позиції перед засіданнями Антибалістичної коаліції та «Коаліції охочих», а також обговорили питання двосторонньої співпраці.

«Як завжди, тісно координуємо позиції з Еммануелем. Продуктивна зустріч – обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю», – зазначив президент України.

Зеленський наголосив, що відносини між Україною та Францією досягли стратегічного рівня, багато в чому завдяки особистим зусиллям французького президента.

«Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи», – написав глава держави.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили ситуації на фронті та зміцненню української протиповітряної оборони. «Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Еммануелю!» – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Парижі 14 липня відбудеться зустріч лідерів «Коаліції охочих», під час якої союзники України обговорять подальшу військову підтримку Києва, зокрема зміцнення системи протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних проєктів. Захід пройде напередодні святкування Дня взяття Бастилії та збере щонайменше 25 глав держав і урядів.

Читайте також:

Теги: державні нагороди Володимир Зеленський Еммануель Макрон коаліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом у Києві
Санкції проти РФ і Patriot. Зеленський провів переговори з сенатором Гремом у Києві (відео)
10 липня, 19:55
Ердоган повторив пропозицію провести переговори між сторонами на території Туреччини
Ердоган закликав Україну та Росію до переговорів у Туреччині
8 липня, 21:39
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом
Зеленський розповів про багатомільярдний оборонний пакет від Британії
30 червня, 17:27
Як знайти компроміс у дискусії про повернення державних нагород
Чому відмова від польських нагород була правильною
22 червня, 11:41
Дональд Туск та Кароль Навроцький
Чому Навроцькому так кортіло забрати орден у нашого президента саме в п'ятницю ввечері
20 червня, 16:29
Аброськін закликав не руйнувати діалог між Києвом і Варшавою
Ексзаступник Нацполіції закликав українців не поспішати з поверненням нагород Польщі
20 червня, 12:01
Засідання Європейської ради
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Жителі Рибінська активно публікують фото та відео незвичних опадів чорного кольору
У Рибінську після атаки ЗСУ випав «нафтовий дощ» (відео)
14 червня, 16:58
Макрон та Трамп під час зустрічі у Білому домі у лютому 2025 року
Трамп і Макрон зустрінуться у Версальському палаці після саміту G7
14 червня, 00:59

Політика

Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського: що відомо
Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського: що відомо
США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі
США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі
«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила
«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії забуксував через суперечки
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії забуксував через суперечки
Кадрові зміни в українському уряді: з'явилася реакція ЄС
Кадрові зміни в українському уряді: з'явилася реакція ЄС
Смерть Грема позбавила Україну одного з ключових союзників: якими будуть наслідки
Смерть Грема позбавила Україну одного з ключових союзників: якими будуть наслідки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
111K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua