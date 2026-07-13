Макрон отримав особливу нагороду від Зеленського: що відомо

Президент Франції отримав орден Свободи – найвищу державну нагороду України, яку вручають іноземним громадянам

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Франції Еммануеля Макрона орденом Свободи. Ця відзнака є найвищою державною нагородою України, якою можуть бути нагороджені іноземні громадяни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента України.

Вручення ордена відбулося напередодні засідання «Коаліції охочих», у якому мають взяти участь представники 25 країн. За словами Зеленського, під час зустрічі сторони скоординували позиції перед засіданнями Антибалістичної коаліції та «Коаліції охочих», а також обговорили питання двосторонньої співпраці.

Зеленський нагородив Макрона орденом Свободи та обговорив із ним посилення ППО pic.twitter.com/xijDHqoMYj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2026

«Як завжди, тісно координуємо позиції з Еммануелем. Продуктивна зустріч – обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю», – зазначив президент України.

Зеленський наголосив, що відносини між Україною та Францією досягли стратегічного рівня, багато в чому завдяки особистим зусиллям французького президента.

«Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи», – написав глава держави.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили ситуації на фронті та зміцненню української протиповітряної оборони. «Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Еммануелю!» – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Парижі 14 липня відбудеться зустріч лідерів «Коаліції охочих», під час якої союзники України обговорять подальшу військову підтримку Києва, зокрема зміцнення системи протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних проєктів. Захід пройде напередодні святкування Дня взяття Бастилії та збере щонайменше 25 глав держав і урядів.