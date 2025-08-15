Головна Світ Політика
WSJ пояснив, чому Путін хоче отримати Донецьку область

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
WSJ пояснив, чому Путін хоче отримати Донецьку область
Путін намагається встановити контроль над Донеччиною
Якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною в рамках переговорів, це покращить позиції Росії для потенційного наступу на Харківщину та Дніпропетровщину

Російський диктатор Володимир Путін запропонував обмін територіями на сході України через прагнення відновити війну, навіть за умови тимчасового перемир’я, повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Видання підкреслює, що Росія намагається встановити контроль над Донеччиною, водночас існують дані про можливі поступки з боку РФ у Херсонській та Запорізькій областях.

Причиною таких дій Путіна є наявність у Донецькій області 50-кілометрової фортифікаційної смуги, створеної Україною ще з 2014 року. Вона складається з укріплених міст, селищ і оборонних споруд, і росіянам протягом багатьох років не вдалося її прорвати.

Журналісти з посиланням на Інститут вивчення війни зазначають, що за поточної ситуації росіянам «знадобиться кілька років», щоб подолати оборону. Тому Путін через переговори з Дональдом Трампом намагається досягти на переговорах того, що не вдається на полі бою.

Якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною в рамках переговорів, це покращить позиції Росії для потенційного наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Натомість Україна змушена буде поспіхом формувати нові оборонні лінії, інколи в невигідних для себе районах.

«Все це є причиною для Трампа ставитися обережно до обіцянок російського президента, які насправді спрямовані на отримання стратегічної переваги. Це також підкреслює необхідність присутності України на переговорах», – підсумовують журналісти.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна на базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Коли Трамп і Путін зустрілися на злітно-посадковій смузі, над ними пролетіли американські військові літаки, серед яких були винищувачі та, судячи з усього, стелс-бомбардувальник B-2. Вони двічі обмінялися рукостисканням.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

До слова, через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті.

Зауважимо, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».

