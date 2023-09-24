Зеленський у США зустрівся з Кіссінджером: про що говорили

Генрі Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером, який раніше був проти членства України в НАТО, а тепер підтримує членство нашої держави в Альянсі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Єрмак зазначив, що також брав участь у зустрічі. За його словами, у Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією.

Глава ОП додав, що Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу», – цитує Єрмак Кіссінджера.

Зазначимо, Генрі Кіссінджер у 70-х роках ХХ сторіччя був державним секретарем США і радником з національної безпеки. За його участі «холодна війна» США з СРСР набула пом'якшення, що отримало назву «Розрядка». Лауреат Нобелівської премії миру у 1973 році у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наприкінці 578-го дня війни звернувся до народу. Він повідомив, що тиждень був дуже продуктивним та приніс багато хороших оборонних рішень. Крім того, він традиційно подякував українським воїнам, які досягли успіху на фронті. Крім того президент повідомив, що Україна і США спільно вироблятимуть зброю та оборонні системи.