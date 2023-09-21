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Зеленський зустрівся із Байденом у Білому домі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із Байденом у Білому домі
Президент США Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден зустріли президента Володимира Зеленського і його дружину Олену Зеленську
фото з відкритих джерел

Лідери держав поспілкуються в Овальному кабінеті, після чого передбачені переговори сторін у розширеному форматі

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 21 вересня, до Білого дому, щоб провести зустріч і переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Президент США Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден зустріли президента Володимира Зеленського і його дружину Олену Зеленську біля південного входу до комплексу Білого дому в Вашингтоні.

За планом, оприлюдненим напередодні Білим домом, лідери держав поспілкуються в Овальному кабінеті, після чого передбачені переговори сторін у розширеному форматі. 

Очікується, що президенти виступлять із заявами за результатами спілкування в Східній кімнаті Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави провів у столиці США важливі переговори.

Зокрема, Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії, де закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Теги: Володимир Зеленський Джозеф Байден

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