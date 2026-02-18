Другий день переговорів у Женеві: Умєров повідомив деталі

У Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією

Секретар РНБО: Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків

У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова.

«Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу. Про підсумки поінформуємо додатково», – йдеться у повідомленні.

Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.

За повідомленням Associated Press, очікування від нового раунду переговорів між Україною та Росією за посередництва США залишаються низькими. Сторони вирушили до Женеви без помітної готовності змінювати свої позиції, тому швидких результатів не прогнозується.