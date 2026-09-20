Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наглядова рада «Енергоатома» обрала нове керівництво

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Наглядова рада «Енергоатома» обрала нове керівництво
Наглядова рада свідомо обрала двох дуже різних керівників
фото з відкритих джерел

Конкурсні відбори тривали з червня по вересень 2026 року

Наглядова рада «Енергоатома» обрала Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду генерального директора, а Павла Павлишина – директора з ядерної безпеки. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

Розмежування між двома окремими керівними посадами є частиною нової моделі управління підприємством. Відтепер Юрій Ткачук відповідатиме за діяльність і розвиток компанії, а Павло Павлишин матиме незалежні повноваження у питаннях ядерної та радіаційної безпеки.

За словами голови Наглядової ради Руміни Велші, такий розподіл є розповсюдженим у світі:

«Ми свідомо обрали двох дуже різних керівників. Такий розподіл повноважень відповідає усталеній практиці провідних операторів атомної енергетики у світі. Саме на цих принципах відтепер розбудовуватиметься «Енергоатом», – зазначила вона.

Конкурсні відбори тривали з червня по вересень 2026 року. Тільки на посаду гендиректора розглядалося 78 кандидатів з України та світу.

Новий генеральний директор «Енергоатому» Юрій Ткачук
Новий генеральний директор «Енергоатому» Юрій Ткачук
фото: Юрій Ткачук / Facebook

Юрій Ткачук наразі очолює найбільшу газовидобувну компанію України – АТ «Укргазвидобування». До цього він обіймав керівні посади в «Укрнафті», де працював фінансовим директором та виконувачем обов’язків гендиректора.

Павло Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній енергетиці. З 2012 по 2022 рік він керував Рівненською АЕС, а у 2019–2020 роках тимчасово виконував обов’язки президента «Енергоатома». Для повноцінного вступу на нову посаду йому потрібно буде заново отримати індивідуальну ліцензію, яку в нього відкликали у 2022 році.

Новий директор з ядерної безпеки «Енергоатому» Павло Павлишин
Новий директор з ядерної безпеки «Енергоатому» Павло Павлишин
фото: РАЕС

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ і САП повідомили про розслідування корупційних схем в енергетичній сфері в межах операції «Мідас». Серед фігурантів справи були, зокрема, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатома» Дмитро Басов.

Зловмисники отримували гроші від контрагентів «Енергоатома» – від 10% до 15% від вартості контрактів. Для збору та легалізації коштів, за версією слідства, у центрі Києва працював окремий «бек-офіс». Через нього за 15 місяців пройшло близько $100 млн, а гроші, зокрема, відмивали через мережу компаній-нерезидентів.

У межах справи Вищий антикорупційний суд взяв під варту Басова з можливістю застави 40 млн грн, а також застосував запобіжний захід до Миронюка та інших фігурантів. Пізніше коло підозрюваних розширилося: у лютому 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. За даними слідства, у 2021–2025 роках на його користь могли відмити $12,9 млн.

Після звільнення попереднього керівника компанії Петра Котіна обов’язки голови правління «Енергоатома» почав виконувати Павло Ковтонюк. На той момент він очолював Рівненську АЕС.

Раніше «Главком» писав, скільки отримав Ковтонюк за місяці роботи на посаді.

Читайте також:

Теги: Енергоатом розслідування Юрій Ткачук Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака на РФ, загибель матері й двох дітей на Київщині: головне за ніч 20 вересня
Масована атака на РФ, загибель матері й двох дітей на Київщині: головне за ніч 20 вересня
Сьогодні, 05:55
Прем'єр-міністр Сергій Корецький та урядовці зібралися у Буковелі на саміті «Карпатської вісімки»
Корецький та частина Кабміну зібралися на саміті у Буковелі
18 вересня, 10:30
У демократів виникло питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях
Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
16 вересня, 02:18
Фальсифіковані препарати, вилучені правоохоронцями під час обшуків у межах спецоперації
В Україні викрито масштабну схему з фальшивим препаратом для схуднення
13 вересня, 13:15
Журналісти виявили низку згадок про Івахненко на сайті Одеської юридичної академії.
Стала заступницею декана у 22 роки: журналісти дізналися, ким є Муза з плівок НАБУ
6 вересня, 18:58
Витік з «Північного потоку-2» 28 вересня 2022 року
Українцю у справі про підрив «Північних потоків» висунуто нове звинувачення
4 вересня, 17:41
До суду доходить кожна дев'ята справа
Справ про рейдерство в Україні за рік поменшало на третину
25 серпня, 09:29
Прийом заявок на участь у програмі триває
Ще 3600 родин отримають житло: подробиці від уряду
23 серпня, 01:35
Бізнесмен дав перше після замаху інтерв'ю західним журналістам
Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України
21 серпня, 04:05

Події в Україні

Наглядова рада «Енергоатома» обрала нове керівництво
Наглядова рада «Енергоатома» обрала нове керівництво
Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях
Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях
Десята за добу повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин, столиця здригалася від вибухів
Десята за добу повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин, столиця здригалася від вибухів
Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках: Україна звернеться до Генасамблеї ООН
Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках: Україна звернеться до Генасамблеї ООН
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
193K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
142K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
69K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua