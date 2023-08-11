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Депутати ініціюють звільнення члена ЦВК, який пересиджує війну у США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутати ініціюють звільнення члена ЦВК, який пересиджує війну у США
Юрій Буглак
фото з відкритих джерел

«Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці»

Фракція «Європейська Солідарність» ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК.

Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми», є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.

Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки «онлайн» війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями.

Так само і силові органи – зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі, куди виїхав із України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Відтоді чиновник не повертався, хоча і зберігає свою посаду, отримує зарплату та інші виплати.

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Теги: ЦВК Європейська солідарність чиновник Флорида

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