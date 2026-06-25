Південна Африка святкує успіх у «південному» дербі проти Південної Кореї на Чемпіонаті світу 2026

Південноафриканці дотиснули своїх опонентів у дуже важливому матчі

Збірна Південної Африки перемогла Південну Корею і гарантувала собі плейоф Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч між Південною Африкою та Південною Кореєю мав величезне турнірне значення, адже перемога гарантувала переможцю вихід до 1/16 фіналу.

Корейці активніше розпочали зустріч і вже на старті створили кілька небезпечних моментів. Найкращу нагоду на восьмій хвилині змарнував Лі Кан Ін, який із хорошої позиції пробив поруч зі стійкою. Поступово ПАР вирівняла гру та перехопила ініціативу. Африканці відповіли серією гострих атак: спочатку Тапело Масеко не реалізував вихід майже віч-на-віч із воротарем, а згодом Евіденс Макгопа мав стовідсотковий шанс після добивання, проте голкіпер Кім Син Гю здійснив неймовірний сейв і врятував свою команду. Утім, до перерви команди так і не змогли відкрити рахунок, хоча ПАР виглядала гострішою в атаці.

У другому таймі наставник корейців відреагував на невдалу першу половину одразу трьома замінами, випустивши, зокрема, Сон Хин Міна. Південна Корея більше володіла м'ячем, але найнебезпечніші моменти продовжували виникати біля її воріт. На 51-й хвилині Масеко знову опинився на ударній позиції, однак його постріл заблокували захисники. Проте на 63-й хвилині саме він став героєм матчу. Лише хвилиною раніше на поле вийшов Тшепанг Моремі, який відразу ж відзначився результативною дією: він віддав передачу під удар Масеко, а той точним пострілом у нижній кут не залишив шансів воротарю та вивів ПАР уперед.

Після пропущеного м'яча корейці кинули всі сили на порятунок. Вони активно тиснули на суперника, заробили низку кутових, регулярно навантажували штрафний майданчик подачами та випустили додаткових атакувальних гравців. Проте оборона Південної Африки діяла дуже організовано, а воротар Ронвен Вільямс упевнено контролював ситуацію. Найкращий шанс зрівняти рахунок виник уже в компенсований час, коли Пак головою пробивав із кількох метрів, але голкіпер африканців здійснив блискучий сейв.

Південна Африка змогла втримати мінімальну перемогу з рахунком 1:0, здобути надзвичайно важливі три очки та забезпечити собі вихід до плейоф Чемпіонату світу.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет C

Південна Африка – Південна Корея 1:0 (0:0)

Голи: Масеко (63)

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Нагадаємо, що за підсумками другого туру визначено сім учасників плейоф.