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Зеленський розповів, про що домовився з Вучичем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський розповів, про що домовився з Вучичем
Окремо президенти обговорили виклики прийдешньої зими
фото з відкритих джерел

«Працюємо, щоб уже до кінця цього року підготувати все для укладання угоди про зону вільної торгівлі», – зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський розповів, які питання обговорював із своїм сербським колегою Олександром Вучичем. За його словами ішлося про «конкретні речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі – портам і залізницям в обох країнах, про розвиток економік, відбудову та створення робочих місць в Україні та Сербії». Про це повідомляє «Главком».

«Працюємо, щоб уже до кінця цього року підготувати все для укладання угоди про зону вільної торгівлі», – зазначив Зеленський.

Окремо президенти обговорили виклики прийдешньої зими, коли через російські удари в Україні практично не залишилося цілих теплових електростанцій і ворог націлений на те, щоб зробити життя людей нестерпним. «Що б не відбувалося, треба давати людям усі можливості жити, тому наша енергетична співпраця має велике значення. Дякую пану Президенту за конструктивний діалог і новий пакет гуманітарної підтримки для України, зокрема у сфері медицини та енергетики», – сказав глава держави.

Також торкнулися відносин із Євросоюзом.

«Будемо раді, якщо шлях Сербії в ЄС прискориться. Важливо, щоб кожен народ у Європі отримував чіткий сигнал, що він Європі потрібен і що нікого не можна втратити», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді. 

Як відомо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст. 

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Теги: Європа Сербія Володимир Зеленський Україна президент

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