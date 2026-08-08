Зеленський розповів, про що домовився з Вучичем
«Працюємо, щоб уже до кінця цього року підготувати все для укладання угоди про зону вільної торгівлі», – зазначив президент
Президент України Володимир Зеленський розповів, які питання обговорював із своїм сербським колегою Олександром Вучичем. За його словами ішлося про «конкретні речі, які можуть додати міцності нашій інфраструктурі – портам і залізницям в обох країнах, про розвиток економік, відбудову та створення робочих місць в Україні та Сербії». Про це повідомляє «Главком».
«Працюємо, щоб уже до кінця цього року підготувати все для укладання угоди про зону вільної торгівлі», – зазначив Зеленський.
Окремо президенти обговорили виклики прийдешньої зими, коли через російські удари в Україні практично не залишилося цілих теплових електростанцій і ворог націлений на те, щоб зробити життя людей нестерпним. «Що б не відбувалося, треба давати людям усі можливості жити, тому наша енергетична співпраця має велике значення. Дякую пану Президенту за конструктивний діалог і новий пакет гуманітарної підтримки для України, зокрема у сфері медицини та енергетики», – сказав глава держави.
Також торкнулися відносин із Євросоюзом.
«Будемо раді, якщо шлях Сербії в ЄС прискориться. Важливо, щоб кожен народ у Європі отримував чіткий сигнал, що він Європі потрібен і що нікого не можна втратити», – підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді.
Як відомо, у липні Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» несподівано змінив свою звичну риторику. Він заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також політик анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст.
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