Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи A

Останній тур вирішив долю другого місця у квартеті А

На Чемпіонаті світу 2026 ігровий день завершився боротьбою за вихід до наступного раунду команд групи A, де опинилися Мексика, Південна Корея, Південна Африка та Чехія. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи A

На відміну від груп B та С боротьба за перше місце не йшла взагалі. Його собі достроково гарантувала Мексика, для якої матч з Чехією став лише формальністю. Власне, така ж ситуація була і в чеської команди, адже вона достроково покинула Чемпіонат світу після двох поразок на старті.

Саме тому вся увага була прикута до поєдинку Південної Африки і Південної Кореї. Після активного початку Південної Кореї ініціативу перехопила Південна Африка, яка створила більше небезпечних моментів, але до перерви рахунок так і не було відкрито. У другому таймі африканці реалізували одну зі своїх нагод, після чого зосередилися на обороні та, витримавши фінальний штурм суперника, втримали мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Завдяки цьому Південна Африка, яка до матчу була третьою, піднялася на друге місце, витіснивши звідти корейців. Азійській команді ж доведеться чекати на свою долю: зараз вони йдуть четвертими у рейтингу третіх місць і мають шанс потрапити до 1/16 фіналу.

Підсумкова таблиця групи A

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Турнірні перспективи команд

Мексика у першому раунді плейоф зустрінеться з третім місцем з груп C (Шотландія), E (Еквадор/Кюрасао/Кот-д'Івуар), F (Нідерланди/Японія/Швеція), H (Уругвай/Кабо-Верде/Саудівська Аравія) чи I (Сенегал/Ірак).

Південна Африка зіграє проти переможця цієї групи B, яким є Канада. Обидві команди не грали на стадії 1/8 фіналу раніше, тож у цьому поєдинку визначиться команда, яка вперше у своїй історії увійде до шістнадцятки найкращих команд світу.

Південна Корея у разі виходу далі може отримати як непрохідного суперника у вигляді переможців груп E (Німеччина) та I (Норвегія/Франція), так і менш небезпечного переможця групи G (група Єгипту, Ірану та Бельгії).

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