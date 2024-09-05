Постачання ракетних систем ЗСУ: Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини

Сторони обговорили питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами

Сьогодні, 5 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров перебуває з офіційним візитом в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом. Про це Умєров повідомив у Facebook.

За його словами, під час зустрічі обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами.

«Зокрема, акцентували увагу на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони. Щиро вдячний нашим німецьким партнерам за надані системи Patriot і беззаперечне лідерство у посиленні української ППО. Без сумніву, ця допомога врятувала життя тисяч людей», – йдеться у повідомленні.

Він нагадує, що наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких ми отримаємо вже до кінця цього року, а решта у 2025.

«Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку Росії» , - резюмує український міністр.

Раніше видання Spiegel повідомило, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), яке відбудеться 6 вересня. Голова держави хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з агресією РФ.