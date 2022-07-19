Постачання зброї в Україну контролюватиме Тимчасова спеціальна комісія: деталі

Комісія збиратиме інформацію щодо випадків неналежного чи нецільового розподілення чи використання міжнародної допомоги

До ТСК входять 15 народних депутатів

Верховна Рада 324 голосами ухвалила проект постанови № 7563, яким створила Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану. Очолить комісію депутат від «Голосу» Рустем Умєров.

Комісію створено у відповідь на намагання російської пропаганди створити ілюзію того, що зброя, яка йде з Заходу для України потім продається.

До ТСК входитимуть 15 народних депутатів, переважна більшість – від фракції «Слуга Народу». Комісія має готувати та подавати на розгляд до Ради законодавчі ініціативи щодо створення моделі парламентського контролю над використанням військової допомоги, яку передають союзники.

Також комісія повинна збирати інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілення чи використання міжнародної допомоги – насамперед озброєння, яке союзники передають для війни проти Росії.

Нагадаємо, вчора Європейський Союз ухвалив рішення виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння та військової техніки Україні.

1 липня Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі 1 млрд євро. Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності. Пакет складається з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем Himars, а також тисячі боєприпасів до гаубиць.