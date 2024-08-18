Стефанчук пояснив, як відбуватиметься позбавлення держнагород

Руслан Стефанчук: «Людей, яких позбавлять державних нагород, буде достатньо»

В Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зрадників, яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. За його словами, це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.

«Це ще один законопроєкт, навколо якого є дуже багато міфів і питань. І тому мені здається дуже важливо, що він поданий у повній відповідності до того, що всі ці речі можливі у разі судових вироків щодо тих чи інших осіб. Це буде чітка та зрозуміла процедура... Треба встановити склад злочину, потрібне судове рішення, і на підставі нього особа позбавляється звання чи нагороди», – пояснив Стефанчук.

Зокрема, голова Верховної Ради України згадав кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука та ексміністра освіти України Дмитра Табачника, які досі мають державні нагороди.

Нагадаємо, Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора та щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у липні ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України».