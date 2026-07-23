Прем’єр-міністр Ірландії приїхав до Києва

Мікхол Мартін поклав квіти біля Стіни пам’яті полеглих захисників України під час попереднього візиту до Києва в жовтні 2023 року

Мікхол Мартін проведе переговори з президентом України

Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін прибув з візитом до столиці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irish Examiner.

Мікхол Мартін проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та представниками української влади.

Зокрема, під час візиту Мартін відвідає Верховну Раду, де зустрінеться зі спікером Русланом Стефанчуком. Сторони обговорять переговорний процес щодо вступу України до ЄС, а також виконання плану внутрішніх реформ.

Окрім цього, прем’єр Ірландії проведе зустріч із главою українського уряду Сергієм Корецьким, який обійняв посаду минулого тижня.

У межах поїздки Мартін відвідає райони Києва, які постраждали через російські атаки, а також поспілкується з представниками міжнародних організацій і благодійних фондів, що за підтримки Ірландії допомагають постраждалим. Також Мікхол Мартін зустрінеться з представниками ірландської громади в Україні.

Зауважимо, що Ірландія цього півріччя головує у Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, у центрі Києва в середу, 23 липня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Вони пов'язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.