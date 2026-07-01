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Зеленський прибув до Ірландії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський прибув до Ірландії
Зеленський обговорить із лідерами ЄС тиск на Росію
скриншот з відео

Президент України проведе переговори з Антоніу Коштою та іншими посадовцями, під час яких сторони обговорять підтримку України й євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де візьме участь в офіційній церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком».

Урочистості відбудуться у Дублінському замку. Разом із Зеленським у церемонії візьмуть участь прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін та президент Європейської ради Антоніу Кошта. Після офіційної церемонії троє лідерів проведуть спільну зустріч. Також заплановані окремі переговори між Володимиром Зеленським і Міхалом Мартіном.

Напередодні прем'єр-міністр Ірландії заявив, що підтримка України стане одним із головних пріоритетів ірландського головування в Раді ЄС.

«Ми також обговоримо, як забезпечити, щоб ЄС відігравав повноцінну роль у встановленні справедливого та тривалого миру для народу України, а також як просунути переговори щодо майбутнього членства України в ЄС», – сказав Мартін.

Президента України в аеропорту Балдонелл зустрів віцепрем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс. Під час короткої зустрічі він розповів Зеленському про підготовку Ірландсько-українського економічного форуму, який, за задумом ірландської сторони, має сприяти поглибленню економічного співробітництва між двома державами.

Також Гарріс підтвердить намір Ірландії сприяти просуванню переговорів щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі протягом наступних шести місяців, коли країна головуватиме в Раді ЄС.

З 1 липня Ірландія офіційно перебрала головування в Раді Європейського Союзу на наступні шість місяців. Одним із ключових пріоритетів свого головування Дублін назвав подальшу підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію та просування переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, Росія неодноразово переносила власні терміни повного захоплення Донецької області. Попри численні наступальні кампанії, російським військам так і не вдалося встановити контроль над усією територією регіону. Українська влада неодноразово наголошувала, що плани Кремля щодо швидкого захоплення Донбасу систематично зривалися завдяки опору Сил оборони України.

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Теги: Ірландія Володимир Зеленський євроінтеграція

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