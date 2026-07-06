«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу

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Приміські та пасажирські поїзди вже курсують відновленою ділянкою, однак окремі рейси ще прямують із затримками

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів пошкодженою ділянкою на Київщині після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Як пише «Главком», про це повідомила пресслужба компанії.

«У максимально стислі терміни залізничники, які розпочали роботи одразу після того, як це дозволили фахівці ДСНС, відновили пошкоджену інфраструктуру на Київщині та поновили рух поїздів», – йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що приміські та пасажирські поїзди вже курсують відновленою ділянкою.

«Водночас частина рейсів ще прямує з відхиленням від графіка. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного розкладу руху», – повідомили в «Укрзалізниці».

Також перевізник поінформував, що пасажирів поїздів, які перебуватимуть у дорозі найдовше через затримки, забезпечать «Залізними перекусами».

До відновлювальних робіт було залучено близько двох десятків бригад енергетиків, зв'язківців і колійників, які працювали одночасно, щоб якомога швидше повернути поїзди на звичні маршрути.

Нагадаємо, через тимчасове обмеження руху, запроваджене ДСНС, «Укрзалізниця» оперативно задіяла резервні об'їзні маршрути, що дозволило мінімізувати вплив на пасажирські перевезення до завершення відновлювальних робіт.

Варто зазначити, у ніч проти 6 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ та область. У столиці через ворожу атаку загинули 13 людей, на Київщині відомо про п'ятьох загиблих.