Зеленський заінтригував новиною про оборонне партнерство з ЄС

Україна уклала низку двосторонніх угод і розширила партнерство з європейськими країнами у сфері оборони

Протягом наступних шести місяців Україна та Європейський Союз можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal, запропонованої Києвом. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський під час промови на церемонії відкриття ірландського головування в Раді Євросоюзу.

За словами глави держави, Україна також уклала низку двосторонніх угод і розширила партнерство з європейськими країнами, що має сприяти ширшому впровадженню українських оборонних технологій, зокрема безпілотних і антидронових систем, які вже довели свою ефективність у війні.

«Протягом наступних шести місяців ми можемо досягти реального прогресу щодо Drone Deal, яку Україна запропонувала Європейському Союзу», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що сучасні засоби моніторингу та захисту повітряного простору й морських кордонів сьогодні є необхідністю для кожної країни. Він підкреслив, що без українського бойового досвіду та безпекової експертизи, здобутої під час повномасштабної війни, гарантувати безпеку в Європі, зокрема у сфері протиповітряної оборони та морської безпеки, неможливо.

Окремо Зеленський заявив, що міжнародний тиск на Росію має посилюватися. Він нагадав, що світові лідери, зокрема президент США, вже заявляли про необхідність завершення війни, однак російський диктатор Володимир Путін прагне продовжувати бойові дії.

За словами президента, Україна створює для Росії умови, які ускладнюють продовження війни, завдяки далекобійним ударам по військових і нафтових об'єктах, а також санкціям, що посилюють тиск на окупантів.

Крім того, Зеленський подякував європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера в межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу та закликав не зволікати з подальшим просуванням євроінтеграційного процесу.

За його словами, найближчим часом Україна може відкрити ще п'ять переговорних кластерів, а такі рішення зміцнюють довіру українців до Євросоюзу та підтверджують виконання Брюсселем своїх зобов'язань.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де взяв участь в офіційній церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу.

Раніше Зеленський повідомив про нову оборонну домовленість зі Швецією, яка передбачає суттєве посилення української бойової авіації. Країни уклали угоду про закупівлю сучасних винищувачів Gripen E, а також погодили передачу літаків попередньої модифікації.

Крім того, Велика Британія виділила новий пакет підтримки для України на суму на майже 290 млн фунтів стерлінгів (приблизно 17,19 млрд грн).