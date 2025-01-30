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Київрада просить Раду розширити можливості фінансування потреб Сил оборони та безпеки України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київрада просить Раду розширити можливості фінансування потреб Сил оборони та безпеки України
фото: Київська міська рада

Бондаренко: Ми маємо адаптувати законодавчу базу до реалій воєнного часу

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради України з пропозицією внести зміни до Бюджетного кодексу України, які дадуть змогу планово фінансувати потреби Сил оборони та безпеки України за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Як повідомила Київська міська рада, таке звернення підтримали сьогодні, 30 січня, на пленарному засіданні Київради 63 депутати.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, місцеві ради України мають обмежені можливості з фінансування нагальних потреб Сил оборони та безпеки через положення Бюджетного кодексу, тому така ініціатива є важливим кроком для забезпечення сталої підтримки українських військових.

«Київська громада, як і багато інших громад України, з перших днів війни активно допомагає армії та забезпечує її необхідними ресурсами. Утім на законодавчому рівні можливості фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів досі залишаються обмеженими. Ми пропонуємо Верховній Раді України внести зміни до Бюджетного кодексу, щоб громади могли не лише використовувати залишки бюджету, які формуються тільки наприкінці бюджетного періоду, та перевиконання доходів бюджету, яке формується за результатами кварталів і півріччя, а й отримали змогу запланувати фінансування», – наголосив Володимир Бондаренко. 

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради підкреслив, що на цей момент законодавство дозволяє фінансувати територіальну оборону, мобілізаційну підготовку та підтримку сил безпеки лише за рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів і залишків бюджету розвитку. Це ускладнює планування витрат і стримує громади в ухваленні рішень щодо стабільної допомоги армії.

«Ухвалення змін дозволить місцевим бюджетам системно й ефективно підтримувати українських захисників та захисниць. Ми маємо адаптувати законодавчу базу до реалій воєнного часу, щоб громади могли оперативно спрямовувати кошти на оборонні потреби», – додав Володимир Бондаренко. 

Нагадаємо, сьогодні Київрада має виділити понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва». Також депутати мають звернутися до Верховної Ради України щодо змін до Бюджетного кодексу, що дозволить місцевим громадам планувати видатки на підтримку військових заздалегідь – при формуванні бюджету. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради. За словами Кличка, існуючі положення Бюджетного кодексу обмежують можливості місцевих рад, зокрема й Київську міську раду, у фінансуванні нагальних потреб Сил оборони.

Теги: Віталій Кличко Київрада фінансування громада Київ Верховна Рада

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