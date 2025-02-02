Президент назвав «найдешевші» гарантії безпеки, які може отримати Україна від союзників

Президент вважає, що війна остаточно завершиться, якщо Україна увійде до НАТО

Один із варіантів гарантій безпеки, який Україні можуть надати союзники, буде не лише «найдешевшим» для них, але і посилить президента США Дональда Трампа геополітично. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

За словами Зеленського, мова йде про членство України в НАТО.

«Я справді вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх. Це буде сигналом, що не Росія вирішує, кому бути в НАТО, а кому ні, а Сполученим Штатам Америки. Я вважаю, що це велика перемога Трампа», – сказав він.

Також президент додав, що бонусом для НАТО стане 800-тисячна армія України, особливо якщо Трамп захоче повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном.

Інші пропозиції щодо гарантій безпеки, за словами Зеленського, мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи та підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Раніше Зеленський заявляв, що виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б дуже небезпечним.

До слова, під час візиту до Києва міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Вальтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України. Таким чином головна фінська дипломатка підтримала членство України в НАТО і висловила сподівання, що воно станеться «не в надто довгостроковій перспективі».