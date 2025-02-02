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Президент назвав «найдешевші» гарантії безпеки, які може отримати Україна від союзників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент назвав «найдешевші» гарантії безпеки, які може отримати Україна від союзників
Глава української держави вважає, що США та Європа мають надати ЗСУ достатньою кількістю зброї
фото з відкритих джерел

Президент вважає, що війна остаточно завершиться, якщо Україна увійде до НАТО

Один із варіантів гарантій безпеки, який Україні можуть надати союзники, буде не лише «найдешевшим» для них, але і посилить президента США Дональда Трампа геополітично. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

За словами Зеленського, мова йде про членство України в НАТО.

«Я справді вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх. Це буде сигналом, що не Росія вирішує, кому бути в НАТО, а кому ні, а Сполученим Штатам Америки. Я вважаю, що це велика перемога Трампа», – сказав він.

Також президент додав, що бонусом для НАТО стане 800-тисячна армія України, особливо якщо Трамп захоче повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном.

Інші пропозиції щодо гарантій безпеки, за словами Зеленського, мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи та підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Раніше Зеленський заявляв, що виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б дуже небезпечним.

До слова, під час візиту до Києва міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Вальтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України. Таким чином головна фінська дипломатка підтримала членство України в НАТО і висловила сподівання, що воно станеться «не в надто довгостроковій перспективі».

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Теги: росія Володимир Зеленський Україна президент перемога США НАТО війна

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