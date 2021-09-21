Верховна Рада спростила ввезення гуманітарних вантажів в Україну

Закон розширює повноваження облдержадміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (3527), який розширює повноваження облдержадміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн. Відповідне рішення сьогодні підтримали 283 народних депутатів.

Документ передбачає розширення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн, а також вантажів вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Чинна редакція закону дозволяє цим органам визнавати такими вантажі вагою до 3 тонн.

Також Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт Держбюджету на 2022 рік.

Сьогодні ще Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт № 5388 щодо трудових відносин. Крім того, 21 вересня Рада спростила закупівлю інноваційних ліків.

Додамо, що Рада 21 вересня почала розглядати Держбюджет–2022.

15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.