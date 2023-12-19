Зеленський пояснив, чи можливе часткове членство України в НАТО

Зеленський: «Нас не запрошують в НАТО і сигнали щодо часткової участі – маячня»

Вступ у НАТО – найпотужніший варіант для України, але наразі партнери нас туди не запрошують навіть частково, адже це передбачає великі ризики. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

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У президента запитали, які можуть бути гарантії безпеки для України і коли вони почнуть діяти. «Багато залежить від нас. Військовий компонент. Без подробиць. Ми повинні передати бачення партнерам, бо від цього залежить усе. І ми досі це не зробили», – зазначив Зеленський.

Щодо НАТО, то за словами Зеленського, для України це – «найпотужніший варіант».

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«Нас не запрошують в НАТО і сигнали щодо часткової участі – маячня. Для мене, це «щось, десь» неконкретне», – сказав президент.

За його словами, наша країна ще жодного разу не отримувала пропозицію від жодного з партнерів щодо часткової участі.

Президент нагадав, що Москва не хоче миру і продвожує окреслювати цілі так званої «СВО», тож якщо частина України буде в НАТО, почнеться війна з Альянсом. «Ми ж не визнаємо окуповані території російськими. Тобто частина країни в союзі, а часина в Росії? Ми так не визнаємо. Це фантазія», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію з метою підбити підсумки 2023-го, другого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, глава держави розповів про новий план мобілізації.

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Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.

До слова, на думку президента, можливе обрання Трампа президентом США сильно вплине на перебіг війни в Україні.