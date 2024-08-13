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Британія не дозволила бити по Курській області ракетами Storm Shadow – The Telegraph

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Британія не дозволила бити по Курській області ракетами Storm Shadow – The Telegraph
фото з відкритих джерел

Лондон заявляє, що постачає військову допомогу, аби Україна могла захищатися від незаконних атак Росії

Велика Британія не дає Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow під час атаки в Курській області попри тиск президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

«Позиція Великої Британії не змінилася», – сказав представник уряду в коментарі виданню.

У Лондоні заявляють, що постачають військову допомогу, аби Україна могла захищатися від «незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права».

Раніше новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadows для удару по Росії. 

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Раніше керівництво Курщини заявило, що ворожа армія втратила контроль над 28 населеними пунктами області. Насправді їх кількість значно більша. Про це повідомляє DeepState.

За підрахунками аналітиків, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

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Теги: Велика Британія Україна ракета росія Курщина

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