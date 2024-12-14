Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState
Ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Через ризик оточення з Благодатного вийшли підрозділи Нацгвардії

Гарнізон Сил оборони у Макарівці на Донеччині ризикує потрапити в оточення. Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

«Ми поспілкувалися з хлопцями, які ведуть оборонні дії біля та в самому населеному пункті Макарівка. Вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне. Таким чином (росіяни, – ред.) повністю відріжуть наші сили в Макарівці», – ідеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що ворог «практично безкарно» пересувається дорогою від Старомайорського до Рівнополя, що дозволяє без перешкод підтягувати особовий склад та боєприпаси.

На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState фото 1

«Тактичне угруповання «Велика Новосілка» існує суто як прокладка між бригадами та ОТУ «Донецьк», адже немає старшого начальника. Треба звертатися в ОТУ, а угруповання не приймає жодних рішень. Інженерної підтримки нема, артилерійської теж. Натомість повно вимог щодо звітів, доповідей та службових розслідувань», – зазначили у DeepState.

Також відомо, що через ризик оточення з Благодатного вийшли підрозділи Нацгвардії, але військове командування, «щоб формально не втратити повністю село», завела на позиції «солянку» з кількох інших підрозділів Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що російські військові покращили тактичне положення на Покровському напрямку. 

Також ворог окупував ще п′ять населених пунктів на Донеччині. 

До слова, російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне.

Окрім того, росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

Читайте також:

Теги: військові ворог боєприпаси Донецьк росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки застосунку «єППО» українське небо вдається захистити на 80% – Міноборони
Завдяки застосунку «єППО» українське небо вдається захистити на 80% – Міноборони
25 листопада, 06:20
Ситуація на фронті 26 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2024 року
26 листопада, 00:00
Лубінець підтвердив готовність України забрати усіх своїх громадян із російського полону
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
2 грудня, 21:44
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
Начальник Генштабу Баргилевич порівняв росіян із сараною і назвав кількісну перевагу ворога на фронті
20 листопада, 12:45
12 листопада у Молдові знайшли безпілотник
Молдова не здатна виявляти БпЛА, які порушують її повітряний простір
21 листопада, 09:05
РФ наростила виробництво балістичних ракет «Іскандер»
Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія
21 листопада, 10:51
Фото ілюстративне
Окупанти захопили Берестки та просунулися у двох областях – DeepState
1 грудня, 06:44
Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки України
Наступ на Покровськ приносить росіянам величезні втрати – ISW
12 грудня, 06:29
Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги
Масований обстріл: «Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
Вчора, 11:34

Події в Україні

Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)
Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)
Прикордонники знайшли у картоплі вісьмох чоловіків
Прикордонники знайшли у картоплі вісьмох чоловіків
Не повернувся з бойового завдання: на фронті загинув молодий український пілот
Не повернувся з бойового завдання: на фронті загинув молодий український пілот
На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState
На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState
Зеленський пояснив, чому Україна повинна допомогти Сирії
Зеленський пояснив, чому Україна повинна допомогти Сирії
Зеленський підтвердив, що Росія кинула на штурми солдатів із КНДР
Зеленський підтвердив, що Росія кинула на штурми солдатів із КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 грудня 2024
24K
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
17K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
6471
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
6439
Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Сьогодні, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Сьогодні, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
12 грудня, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
12 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua