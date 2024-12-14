На Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ – DeepState

Через ризик оточення з Благодатного вийшли підрозділи Нацгвардії

Гарнізон Сил оборони у Макарівці на Донеччині ризикує потрапити в оточення. Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

«Ми поспілкувалися з хлопцями, які ведуть оборонні дії біля та в самому населеному пункті Макарівка. Вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне. Таким чином (росіяни, – ред.) повністю відріжуть наші сили в Макарівці», – ідеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що ворог «практично безкарно» пересувається дорогою від Старомайорського до Рівнополя, що дозволяє без перешкод підтягувати особовий склад та боєприпаси.

«Тактичне угруповання «Велика Новосілка» існує суто як прокладка між бригадами та ОТУ «Донецьк», адже немає старшого начальника. Треба звертатися в ОТУ, а угруповання не приймає жодних рішень. Інженерної підтримки нема, артилерійської теж. Натомість повно вимог щодо звітів, доповідей та службових розслідувань», – зазначили у DeepState.

Також відомо, що через ризик оточення з Благодатного вийшли підрозділи Нацгвардії, але військове командування, «щоб формально не втратити повністю село», завела на позиції «солянку» з кількох інших підрозділів Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що російські військові покращили тактичне положення на Покровському напрямку.

Також ворог окупував ще п′ять населених пунктів на Донеччині.

До слова, російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне.

Окрім того, росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.