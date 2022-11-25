Президент зідзвонився з Урсулою фон дер Ляєн: про що говорили

Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили граничну ціну на російську нафту

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він повідомив у Telegram.

«Обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ініціативу #GrainFromUkraine. Подякував за масштабну фінансову допомогу від ЄС і за розпочату роботу над дев’ятим санкційним пакетом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили граничну ціну на російську нафту та співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн спільно з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем представила новий пакет санкцій спрямований проти Росії.

Також глава Єврокомісії заявляла, що останні навмисні напади РФ на громадянську інфраструктуру України ще раз переконали ЄС у необхідності мобілізації, зокрема, гуманітарної допомоги. Урсула фон дер Ляйєн звернула увагу, що людям необхідний доступ до води, електрики, опалення.

До слова, cтаном на 19:00 25 листопада в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.