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Президент зідзвонився з Урсулою фон дер Ляєн: про що говорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент зідзвонився з Урсулою фон дер Ляєн: про що говорили
Сторони розглянули забезпечення енергетичної стабільності Україн
Офіс президента

Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили граничну ціну на російську нафту

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він повідомив у Telegram.

«Обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ініціативу #GrainFromUkraine. Подякував за масштабну фінансову допомогу від ЄС і за розпочату роботу над дев’ятим санкційним пакетом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили граничну ціну на російську нафту та співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн спільно з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем представила новий пакет санкцій спрямований проти Росії.

Також глава Єврокомісії заявляла, що останні навмисні напади РФ на громадянську інфраструктуру України ще раз переконали ЄС у необхідності мобілізації, зокрема, гуманітарної допомоги. Урсула фон дер Ляйєн звернула увагу, що людям необхідний доступ до води, електрики, опалення.

До слова, cтаном на 19:00 25 листопада в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія Україна електроенергія

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