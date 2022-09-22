Путін зараз показує свою слабкість – президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність запровадження нових санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що останні кроки Путіна вимагають нових санкцій від Європейського Союзу. Про це вона заявила в інтерв'ю CNN.

«Путін зараз показує свою слабкість. Він намагається мобілізувати персонал менш підготовлений, менш досвідчений, менш мотивований. Хоче почати бутафорські референдуми на українській суверенній землі. Тому я думаю, що це знову вимагає санкцій з нашого боку», – сказала вона.

На думку президентки Єврокомісії, вже впроваджені санкції є дуже успішними. Вони створюють важкі часи для російської економіки, для російської військової промисловості.

Нові санкції можуть стосуватися окремих осіб всередині Росії та за її межами, які підтримують агресію політично та економічно. Також йдеться про посилення загальних економічних та технологічних обмежень.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити постачання зброї Україні.

Раніше Європейський Союз пригрозив введенням санкцій проти Росії у відповідь на оголошення «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України. Країни-члени ЄС не визнаватимуть їхніх результатів, заявив Боррель.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.