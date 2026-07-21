Проти затвердження нового уряду проголосували депутати від соціалістів і комуністів, тоді як представники кількох інших політичних сил утрималися

Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Василе Тофаном.

Вотум довіри новому Кабінету міністрів висловили 53 депутати від правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsmaker.

Під час виступу в парламенті Тофан окреслив п'ять ключових пріоритетів роботи уряду: економічний розвиток, використання процесу вступу до Європейського Союзу для модернізації країни, підвищення ефективності державного управління, зміцнення безпеки та покращення якості життя громадян.

Прем'єр пообіцяв скоротити бюрократичні процедури для бізнесу, розширити цифровізацію державних послуг, залучати інвестиції та розвивати галузі з високою доданою вартістю. В аграрному секторі він виступив за інвестиції у зрошення, сучасні технології та переробку продукції.

Крім того, глава уряду анонсував аудит державних установ, усунення дублювання їхніх функцій та ефективніше управління державною власністю. Він також наголосив на необхідності посилення безпеки країни в умовах війни Росії проти України та ризиків зовнішнього втручання.

Окремо Тофан заявив, що уряд має намір завершити переговори про вступ Молдови до Європейського Союзу та підписати договір про приєднання до кінця 2028 року.

«Я не прошу у вас карт-бланш. Я прошу вас проголосувати за програму з чітким напрямком, вимірюваними показниками та чітко визначеними термінами», – сказав він депутатам.

Проти затвердження нового уряду проголосували депутати від соціалістів і комуністів, тоді як представники кількох інших політичних сил утрималися.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду підтримала пропозицію висунути бізнесмена Василя Тофана на посаду прем’єр-міністра.

Як відомо, 3 липня прем'єр Молдови Александру Мунтяну заявив про свою відставку. Александру Мунтяну очолив уряд Молдови менше року тому, в жовтні. Він понад 20 років жив в Україні.