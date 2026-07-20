Зеленський продовжує зустрічі з військовими: відбулися розмови з Драпатим та Білецьким

Зеленський анонсував продовження роботи над оборонною стратегією

Президент Володимир Зеленський продовжує серію зустрічей із представниками військового керівництва.

Після розмови з заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком глава держави повідомив про зустріч із Михайлом Драпатим, під час якої обговорили взаємодію складових Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента.

фото: Офіс президента

«Вдячний за сьогоднішню розмову – багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено», – написав Зеленський.

фото: Офіс президента

Згодом глава держами провів зустріч з бригадним генералом Андрієм Білецьким.

фото: Офіс президента

«Зустріч з Андрієм Білецьким. Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій», – написав президент.

Напередодні Зеленський повідомив про особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Крім того, глава держави мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.