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Україна запропонувала Франції допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна запропонувала Франції допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж
Зеленський поінформував президента Франції про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США
колаж: glavcom.ua

Макрон розповів Зеленському про масштабні пожежі у Франції

У середу, 29 липня, дорогою з Вашингтона президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави поінформував президента Франції про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.

«Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати й докладати всіх необхідних зусиль», – зазначив глава України.

Еммануель Макрон розповів про масштабні пожежі у Франції. Зеленський зазначив, що Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років боротьби проти російської агресії. Президент України запропонував Франції необхідну допомогу: українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.

Лідери також детально обговорили підготовку до зими, зокрема постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує наша держава. Франція працюватиме над пошуком рішень, щоб підтримати Україну.

Нагадаємо, у Франції спалахнули масштабні лісові пожежі. За даними Reuters, влада евакуювала близько 220 тис. осіб, серед яких – відпочивальники та місцеві жителі, а на півдні Іспанії близько 100 тис. людей отримали вказівку покинути свої домівки або шукати притулок.

Теги: Еммануель Макрон Володимир Зеленський Франція

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