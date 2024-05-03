Зеленський відвідав поранених українських захисників у Хмельницькому

Зеленський приїхав у Хмельницький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, прибув у Хмельницький. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, президент відвідав та нагородив державними нагородами українських захисників, які лікуються після поранень.

«Завжди приємно бути з нашими захисниками. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за все, що ви робите для нашої держави, за те, що захистили Україну», – зазначив президент.

Зеленський також подякував українським медикам, які повертають воїнів до життя.

Раніше президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників, які проходять лікування у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині, вручив їм державні нагороди та подякував лікарям за порятунок життів бійців.

Крім того, Зеленський відзначив посмертно державними нагородами 198 українських військовослужбовців.

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна главою Хмельницької ОВА.