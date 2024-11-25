150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу

Ткаченко визнав, що його твердження, яке наробило чимало галасу в мережі, було необґрунтованим та емоційним припущенням

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко спростував власну заяву про те, що нібито 150 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повернулися на окуповані території. Свої слова нардеп визнав некоректними після скандалу, про який написав «Главком».

«Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення», – сказав Ткаченко в коментарі «Укрінформу».

Він зауважив, що є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, але визнав, що «аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути».

«Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова», – додав нардеп.

Нагадаємо, Максим Ткаченко раніше заявив, що на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч ВПО, серед яких 67-70 тисяч осіб – пересесленці з Маріуполя. Нардеп пояснював таку статистику тим, що переселенці нібито не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній Україні території. Ця заява викликала обурення в мережі. Зокрема, чимало українців звинуватили Ткаченка в розповсюдженні російського ІПСО.