Головна Країна Політика
search button user button menu button

150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу
Максим Ткаченко втрапив у скандал
фото: sluga-narodu.com

Ткаченко визнав, що його твердження, яке наробило чимало галасу в мережі, було необґрунтованим та емоційним припущенням

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко спростував власну заяву про те, що нібито 150 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повернулися на окуповані території. Свої слова нардеп визнав некоректними після скандалу, про який написав «Главком».

«Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення», – сказав Ткаченко в коментарі «Укрінформу».

Він зауважив, що є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, але визнав, що «аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути».

«Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова», – додав нардеп.

Нагадаємо, Максим Ткаченко раніше заявив, що на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч ВПО, серед яких 67-70 тисяч осіб – пересесленці з Маріуполя. Нардеп пояснював таку статистику тим, що переселенці нібито не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній Україні території. Ця заява викликала обурення в мережі. Зокрема, чимало українців звинуватили Ткаченка в розповсюдженні російського ІПСО. 

Теги: Маріуполь окупація окуповані території скандал депутат ВПО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегічним рішенням для України є пріоритет атомної енергетики
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
23 листопада, 13:21
Зеленський: «Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо»
Скасування засідання Верховної Ради: Зеленський дорікнув нардепам за «вихідний»
22 листопада, 19:12
У Кремлі визнали Крим українським
Кремль вустами Захарової відмовився від Криму і Донбасу
19 листопада, 17:36
Речник: «Активний туберкульоз з виділеннями мікобактерій – автоматично робить людину не придатною до військової служби»
Мобілізація хворих на ВІЛ та туберкульоз. Міноборони дало пояснення
14 листопада, 11:54
У школах в окупації росіяни роздадуть сторожам зброю – ЦНС
У школах в окупації росіяни роздадуть сторожам зброю – ЦНС
11 листопада, 07:45
Сергій Шахов на засіданні екокомітету ВРУ обідав
Обідали та палили цигарки. Чим займалися нардепи на засіданні екокомітету
8 листопада, 18:19
За республіканця Дональда Трампа проголосували на виборах 295 виборників
Тривога через перемогу Трампа. Соратник Зеленського дав пораду українцям
7 листопада, 15:54
За словами Мар'яни Безуглої, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що в Україні незаконна дискримінація чоловіків
«У Конституції немає двох видів громадян». Безугла заявила про дискримінацію чоловіків
4 листопада, 17:41
За словами Костенка, темпи мобілізації, які були нормальними після ухвалення закону про її посилення у травні, у вересні значно знизилися
До війська необхідно призвати пів мільйона людей, як раніше казав Залужний – нардеп
3 листопада, 14:44

Політика

150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу
150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу
Президент призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації
Президент призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації
Німеччина та Україна обговорили співпрацю у виробництві ППО та бронетехніки
Німеччина та Україна обговорили співпрацю у виробництві ППО та бронетехніки
Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює
Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює
Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський
Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський
Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно
Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
70K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
43K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua