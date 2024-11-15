Суд продовжив дію запобіжного заходу для нардепа Тищенка

Суд мав розглянути це питання ще вчора, проте винесення рішення було перенесено через низку клопотань адвоката Тищенка

Парламентар залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня

Печерський райсуд Києва у п'ятницю, 15 листопада, продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомляє Суспільне Новини.

Згідно з рішенням суду, парламентар залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

Зазначимо, що суд мав розглянути це питання ще вчора, проте винесення рішення було перенесено через низку клопотань адвоката Тищенка.

Нагадаємо, що народного депутата Миколу Тищенка, який зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом та носити електронний браслет, помітили на вулицях Києва. У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував це.

У вересні суд продовжив запобіжний захід, то Тищенко мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом ще щонайменше два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Раніше народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий нібито є «начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».