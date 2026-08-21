За зарплату купляли «Жигулі». Стало відомо, скільки отримували нардепи I скликання

Сергій Соболєв розповів, що лише шестеро народних депутатів I скликання з 427 не придбали службові автомобілі

Соболєв: Ціна «жигулів» першої моделі («копійки») чи аналогічної автівки дорівнювала двом заробітним платам народного обранця

Нардеп семи скликань (I, II, IV, VI, VII, VIII, IX), член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв в інтерв'ю «Главкому» розповів про зарплати та пільги народних депутатів I скликання Верховної Ради.

Соболєв зазначив, що на той час комуністична номенклатура користувалася певними благами. «Мова про «свої» магазини, «свої» буфети і можливість отримувати доступ до цього позачергово», – пояснив він.

Нардеп також розповів, що депутати раз на місяць мали можливість придбати за пільговою ціною сорочку, костюм або взуття. За його словами, у той час дефіцитні товари було складно знайти, тож їх переважно діставали «з-під поли», «по блату».

«Я, наприклад, відмовився від шансу купити автомобіль, коли був депутатом I скликання. Ціна «жигулів» першої моделі («копійки») чи аналогічної автівки дорівнювала двом заробітним платам народного обранця. Зараз це може здатися дивним, але тодішня зарплата депутата, якщо перевести її у валютний еквівалент, складала $20-30. При цьому рівень інфляції у країні був 11 тис. відсотків!», – наголосив нардеп.

Сергій Соболєв додав, що лише шестеро народних депутатів I скликання з 427 не придбали службові автомобілі. Серед них був і він сам. «Точно знаю, що рухівець В'ячеслав Чорновол і академік Ігор Юхновський, політв’язень Степан Хмара були серед тих, хто твердо вирішив: не можна йти шляхом комуністичної номенклатури з її спецрозподільниками. Думаю, саме тому цих людей потім переобирали і вдруге, і втретє, і вчетверте. У них були такі принципи», – сказав він.

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