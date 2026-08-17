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«Зайшла всередину за мить до удару»: офіціантка про ДТП біля «Палацу Україна» (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Зайшла всередину за мить до удару»: офіціантка про ДТП біля «Палацу Україна» (відео)
Аварія сталася біля ресторану KAØS
фото: Національна поліція України

Внаслідок ДТП зруйновано літню терасу, пошкоджено меблі, а уламки деталей розлетілися довкола

З'явилися нові подробиці автопригоди на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі столиці, де зіткнулися два автомобілі марки BMW. Офіціантка закладу розповіла про перші хвилини після зіткнення, інформує «Главком».

Аварія сталася біля ресторану KAØS. Одна з автівок після удару в'їхала на літню терасу закладу та перекинулася, а інший автомобіль передньою частиною врізався у кут будівлі.

Дівчина розповіла, що зайшла всередину приміщення буквально за кілька секунд до аварії. За її словами, вона побачила, як BMW кілька разів перекинувся та летів у скло, а вже потім помітила другу, ще сильніше пошкоджену автівку. У цей момент на терасі не було ні відвідувачів, ні персоналу.

Внаслідок ДТП зруйновано літню терасу, пошкоджено меблі, зелені насадження, дорожній знак, паркан та паркувальні стовпчики, а уламки деталей розлетілися довкола. За словами працівниці закладу, як тільки приберуть зруйнований майданчик, ресторан відновить роботу у штатному режимі.

Одна з автівок влетіла у терасу закладу і перекинулася
Одна з автівок влетіла у терасу закладу і перекинулася
фото: Національна поліція України
На місці ДТП працюють усі необхідні служби
На місці ДТП працюють усі необхідні служби
фото: Національна поліція України

На даний час відомо про одного постраждалого – це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані. 

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Нагадаємо, у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу станції метро «Палац Україна» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів марки BMW. 

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Теги: Київ ДТП ресторан

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